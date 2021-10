Au milieu de la crise, Tesla réalise un troisième trimestre solide

Le troisième trimestre a été particulièrement solide pour Tesla qui confirme ses chiffres. La marque californienne a en effet livré quelque 241 300 véhicules entre juin et septembre, avec une forte prédominance des Model 3 et Y, puisque seulement 9275 Model S et X ont été livrés sur cette période.

Tesla assure aujourd'hui des délais de livraison record aujourd'hui sur la Model 3 d'entrée de gamme, avec une attente parfois inférieure à un mois, sur un modèle particulièrement en vogue depuis la baisse de tarif.

Les résultats dépassent les prévisions faites par les analystes qui tablaient sur 220 000 livraisons. Surtout, cela porte désormais les ventes de Tesla à 627 000 unités en 2021, à trois mois de la clôture de l'exercice 2021. A moins d'une grosse baisse de régime, Tesla devrait donc facilement dépasser les 800 000 ventes. Et en cas de dernier trimestre exceptionnel, Tesla pourrait même se permettre de tutoyer le million d'unités, ce qui serait évidemment un moment important dans l'histoire de Tesla.

Rappelons que Tesla attend toujours la fin de la construction de sa première "méga" usine européenne, en Allemagne. Les travaux avancent mais des barrières administratives et environnementales ont freiné le projet.

On imagine alors aisément qu'avec une usine européenne tournant à plein régime, Tesla approchera de la valeur annoncée récemment par certains prévisionnistes, qui voient Tesla à 1,3 million de ventes fin 2022.