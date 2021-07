Audi dévoile son RS Q e-tron destiné au Dakar

Audi avait déjà été un des premiers constructeurs à performer en WRC avec son Quattro, et le premier à gagner les 24 Heures du Mans avec un moteur partiellement électrifié. Désormais, Audi vise le rallye raid et plus particulièrement le Dakar. Et à nouveau avec une mécanique électrifiée, cette fois électrique.

L'Audi RS Q e-tron aura la lourde tâche de rallier l'arrivée après deux semaines de course et des étapes à rallonge. Et il s'agit bien d'une voiture électrique, malgré la présence d'un petit moteur essence TFSI issu du DTM. C'est bien une électrique puisque ce sont uniquement les deux moteurs (issus, eux, de la Formula E) qui animent les deux essieux. Le moteur à combustion ne sert que de génératrice de courant pour la batterie, et il ne tournera que dans une plage optimale, entre 4500 et 6000 tr/mn.

Une batterie de 50 kWh qui ne fait pas que tampon puisque le RS Q e-tron pourra rouler de nombreux kilomètres sans l'intervention du bloc thermique.