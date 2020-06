Auto-partage à Paris : un paysage renouvelé, des offres nombreuses et variées

L’auto-partage (car-sharing en anglais) ou location de très courte durée a été rendu populaire dans les rues de Paris avec Autolib, arrêté en 2018. Différentes solutions pratiques ont été lancées depuis. Il faut les distinguer en deux grandes familles : les services dits en free floating ou trace directe permettent de prendre un véhicule électrique à un point A et le laisser à un point B, plutôt pour des locations courtes, de quelques dizaines de minutes. Les services dits en boucle imposent quant à eux un retour au point de départ. Ils sont proposés dans le cadre d’une organisation de la ville de Paris nommée Mobilib’ en collaboration avec 4 opérateurs et sont plutôt pensés pour des locations plus longues, à l’heure, 1/2 journée ou journée.

L’inscription à chacun de ces services se fait en ligne, sur l’application smartphone, avec une photographie du permis de conduire, d’une carte d’identité et d’une carte bancaire. Cela prend quelques minutes. Après validation, il suffit d’ouvrir l’appli qui vous montrera les véhicules disponibles autour de vous et leurs tarifs. La réservation gratuite dure généralement 15 minutes (24 h/24, 7 j/7), le temps d’arriver à la voiture et de l’ouvrir avec l’appli. À bord, la clé est rangée dans un boîtier spécifique et, contact mis, c’est parti ! Une pause est possible durant le trajet et pour restituer le véhicule, une fois garé, il suffit de ranger la clé et verrouiller les portes avec l’appli.

1 - Les services dits en free floating ou trace directe

Les véhicules proposés, tous électriques, peuvent être pris et laissés à n’importe quel endroit de la zone d’opération. Il faudra trouver une place normale ou ex-Autolib, augmentant d’autant le coût de la location. Le service est généralement facturé à la minute, mais des offres existent pour de plus longues locations. Charge électrique, stationnement et assurance sont compris, mais le kilométrage inclus est limité ou payant. WeShare (groupe Volkswagen) s’apprête à compléter l’offre disponible d’ici la fin 2020.

Free2Move : pratique et cher

Plus de 500 Peugeot iOn et Citroën C-Zéro électriques sont déployées par ce service appartenant au groupe PSA. Elles seront rejointes dans l’année 2020 par des petites Citroën Ami, avec, espérons-le, des tarifs plus cléments pour ce véhicule sans permis.

Prix : à partir de 0,39 €/min. Forfaits horaires ou par jour possibles, ainsi qu’une formule d’abonnement.

Type de véhicules : Peugeot iOn, Citroën C-Zéro et, courant 2020, Citroën Ami (électriques).

Zone de fonctionnement : Paris, Issy-Les Moulineaux, Vanves, Sèvres, Saint-Cloud et Saint-Mandé.

L’avis Caradisiac : pratique avec une auto maniable et la présence de rehausseur enfant. Service un peu cher.

ShareNow (ex-Car2Go) : le petit malin

800 Smart EQ Fortwo électriques sont disséminées dans les rues de Paris par ShareNow qui appartient à BMW et Daimler. C’est le moins cher et il est aussi possible de gagner un crédit de 3 € en branchant votre auto sous 60 % de capacité de batterie sur une borne ex-Autolib à l’issue de la location.

Prix : à partir de 0,24 €/min (200 km inclus). Forfaits horaires ou par jour possibles.

Type de véhicules : Smart EQ fortwo et quelques EQ forfour (électriques).

Zone de fonctionnement : Paris.

L’avis Caradisiac : un excellent service, bon marché et avec la voiture la plus adaptée (pour 2 personnes). C’est notre coup de cœur.

Zity : le petit dernier

Même si on peut déjà voir ses Renault Zoe blanches dans la rue (500 sont prévues), Zity ne sera lancé qu’autour de l’été. Il remplace l’éphémère service ouvert par Renault sous le nom Moovin’Paris (transformé, lui, en Ada Paris). Certains véhicules auront un siège enfant, indiqués sur l’application.

Prix : NC (à la minute ou par forfait).

Type de véhicules : Renault Zoe (électrique).

Zone de fonctionnement : Paris et Clichy.

L’avis Caradisiac : un service à découvrir lorsqu’il sera en fonction et ses tarifs connus.

2 - Les services en boucle avec Mobilib’

Le retour au point de départ garantit, en théorie, une place libre au retour, attribuée par la ville de Paris avec Mobilib’. 1 500 en tout sont annoncées pour la fin 2020, dont plus de 700 avec bornes de recharge pour les modèles électriques ou hybrides rechargeables de ses 4 opérateurs privés. L’auto-partage en boucle est plutôt adapté à des locations plus longues, facturées à l’heure, la demi-journée ou à la journée.

Ada Paris : low cost thermique

Plus de 300 véhicules sont proposés ici, mais aucun n’est électrique. Il s’agit de petites Fiat 500 ou de Renault Clio. L’accès se fait au moyen du Bluetooth du téléphone et le démarrage est sans clé.

Prix : à partir de 6 €/h. Pas d’abonnement.

Type de véhicules : Fiat 500 et Renault Clio (thermiques).

Zone de fonctionnement : Paris.

L’avis Caradisiac : tarifs intéressants, mais essence uniquement.

Communauto : hybrides au programme

Le service comprend une centaine de stations. De nombreuses formules sont disponibles et leur site inclut un calculateur de coût de trajet. C’est une carte physique qui permet ici l’accès aux véhicules.

Prix : à partir de 7 €/h ou 49 €/jour 50 km inclus, sans abonnement, essence et assurance inclus. Formules avec abonnement disponibles.

Type de véhicules : Toyota Yaris ou Prius hybrides, Citroën C4 Cactus essence, Citroën Berlingo 3 m3.

Zone de fonctionnement : Paris.

L’avis Caradisiac : de nombreuses formules possibles.

Getaround : partenaire particulier

Le service de location entre particuliers (ex-Drivy) est opéré par Getaround et son service Connect, avec un accès au véhicule par smartphone. Il a 154 places de stationnement dans 77 stations parisiennes. Les véhicules sont loués par des particuliers ou des pros.

Prix : à partir de 15 €/1 h (mais très dégressif). 20 km/heure et 200 km maxi. Conducteur secondaire gratuit.

Type de véhicules : tous types possibles.

Zone de fonctionnement : Paris et toute la France.

L’avis Caradisiac : grande diversité de véhicules, mais une flotte de qualité plus aléatoire et tarifs relativement élevés.

Ubeeqo : le poids lourd

La filiale d’Europcar rassemble la plus grande offre en thermique, hybride ou électrique. L’ouverture du véhicule peut se faire depuis l’appli ou par son pass Navigo.

Prix : à partir de 6 €/h, carburant et 30 km inclus. Abonnements possibles.

Type de véhicules : Toyota Yaris ou Auris, Renault Twingo ou Zoe, Volkswagen Golf, Up! ou Touran, Nissan Leaf, utilitaires.

Zone de fonctionnement : Paris.

L’avis Caradisiac : une offre généreuse et variée.

Et les autres villes ? La plupart des villes grandes et moyennes ont un service d’auto-partage en place. L’Association des Acteurs de l’Autopartage explique que 850 000 Français sont inscrits et le parc total se monte à plus de 15 000 véhicules, couvrant 40 % de la population métropolitaine. Citons par exemple les services du réseau Citiz dans plus de 110 villes avec 1 400 voitures partagées (à partir d’environ 4,50 €/h sans abonnement) ou à Lyon, Bluely (groupe Bolloré), à Nice Autobleue mis en place par la collectivité, Yélomobile à La Rochelle… Chaque municipalité sera en mesure de vous renseigner sur les possibilités offertes localement.

Bilan

Alors que le stationnement à Paris est devenu très cher (jusqu’à 4 €/h dans les arrondissements centraux) et la circulation souvent difficile, l’autopartage permet de se passer d’un véhicule personnel (et de son budget conséquent) pour n’en utiliser un que lorsque c’est nécessaire. Les opérateurs privés ont l’avantage de proposer chacun des véhicules modernes, propres, agréables. Mais il faudra multiplier les inscriptions pour être sûr d’avoir le bon véhicule, au bon moment, au bon endroit. Pour vous aider, une application agglomérant les différents services permet de visualiser tous les véhicules proches sur une carte, faisant le lien avec l’opérateur une fois votre choix effectué. Il s’agit de Free2Move, qui inclut bien évidemment le service Free2Move.Paris parmi les offres proposées. Malin.

Autopartage à Paris : toutes les offres