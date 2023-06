Aux Etats-Unis, Tesla impose ses standards aux autres constructeurs

Aux Etats-Unis, les Tesla n’ont pas le même système de charge que chez nous. Les véhicules américains de la marque chère à Elon Musk utilisent là-bas le NACS (North American Charging Standard), une norme que Tesla cherche à rendre universelle de l’autre côté de l’Atlantique. Et cela semble assez bien parti pour cela : il y a quelques jours, Ford a annoncé que tous les modèles électriques de son groupe se soumettraient bientôt à ce standard de charge. Même chose pour les autos à zéro émission de la General Motors, qui adopteront elles aussi ce standard Tesla à l’avenir.

On apprend par les journalistes de Reuters que le groupe Stellantis, évidemment très implanté aux Etats-Unis via ses marques Chrysler, Dodge et Jeep, songe également à intégrer ce standard NACS pour les véhicules électriques du groupe. « Nous évaluons actuellement le standard NACS et nous nous préparons à en discuter », précise un porte-parole du groupe italo-franco-américain.

Beaucoup de nouveautés électriques à venir

Que ce soit chez Jeep, Dodge ou Chrysler, de nombreuses nouveautés électriques doivent rejoindre les gammes à court et moyen terme aux Etats-Unis. Le fait d’avoir des véhicules compatibles avec le système NACS de Tesla leur permettra d’avoir accès au meilleur réseau de charge public du pays (même si Stellantis y déploie aussi sa marque de charge Free2Move). Tesla semble en passe d’imposer son standard de l’autre côté de l’Atlantique, même si on attend de voir ce que vont faire les groupes Volkswagen, Toyota, Honda ou Kia-Hyundai sur le sujet.