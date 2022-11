Aux Etats-Unis, un problème d'airbag mortel pour Stellantis

Aux Etats-Unis, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) vient d'organiser une campagne de rappel de type « stop drive », demandant aux propriétaires des voitures concernées d'arrêter de les conduire tant que les véhicules ne sont pas correctement modifiés. Cette campagne concerne les Dodge Challenger et Charger mais aussi la Chrysler 300, dont les exemplaires ont été vendus entre 2005 et 2010.

Le problème se situe au niveau du fonctionnement des airbags de la marque Takata, dont le déploiement peut entraîner des blessures très graves et même la mort : non seulement le gaz servant au déploiement de l'airbag devient instable au fil des ans et peut le déclencher de manière intempestive, mais il risque de projeter des projectiles mortels sur les occupants ! Rien que cette année, la NHTSA répertorie deux cas séparés de morts, tués après le déploiement de leur airbag.

276 000 exemplaires concernés

D'après la NHTSA, il resterait pas moins de 276 000 exemplaires de ces autos présentant un tel risque. Risque qui augmenterait au fil des ans avec le vieillissement de leurs airbags. Seuls des exemplaires commercialisés aux Etats-Unis sont concernés.