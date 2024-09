Avant sa présentation au Mondial en octobre, la nouvelle Renault R4 E-Tech poursuit ses essais

La future Renault 4 est encore en essai, mais sa présentation approche puisqu’elle sera présentée au Mondial qui ouvre ses portes au public le mardi 15 octobre. Mais dès le 14, journée réservée à la presse on verra le bout de son capot. Si elle va porter le nom de R4, elle n’aura rien de la berline des années soixante puisque ce sera un SUV urbain de 4,16 m de long (seulement 3,67 m pour l’ancêtre).

Bien que le camouflage soit omniprésent sur les prototypes photographiés, on voit clairement l’inspiration R4 des années soixante dans ce nouveau modèle. C’est particulièrement frappant à l’arrière lorsque l’on regarde l’inclinaison du hayon. Bien entendu, il s’agira d’une voiture moderne qui s’inspire du concept-car Renault 4Ever Trophy du dernier Mondial de 2022.

Une base technique de Renault 5

Pour cette auto qui existera également en variante fourgonnette comme son ancêtre, Renault se servira des éléments techniques de la R5 E-Tech Electric, à savoir la plateforme Ampr Small, les motorisations de 120 et 150 ch et les batteries lithium-ion de type NMC (nickel-manganèse-cobalt). L’autonomie devrait être de l’ordre de 420 km avec la batterie la plus grosse. Enfin, si la R5 est produite à Douai, la R4 sortira de l’usine de Maubeuge (les deux usines sont situées dans le département du Nord).

De la modularité pour la Renault 4

En ce qui concerne l’habitacle, Renault afin de réduire les coûts de revient va reprendre le tableau de bord et les sièges de la R5 et seuls les coloris et les textures des selleries changeront. Les différences seront en matière de modularité puisque la R4 devrait disposer d’une banquette plus astucieuse. Le seuil de chargement devrait être également plus bas, un peu comme ce que proposait l’ancienne R4.

Ce n’est pas la fin des Clio et Captur

Placé dans la gamme entre une Clio et le SUV Captur, le SUV Renault 4 E-Tech Electric devrait afficher un tarif d’entrée de gamme de l’ordre de 31 000 €, soit 6 000 € de plus que la version de base de la R5 E-tech qui n’est pour l’instant pas encore au catalogue (elle arrive en 2025). Cette dernière disposera d’un électromoteur de 95 ch, un moteur que n’utilisera pas le SUV R4 puisque la gamme de la R4 débutera avec un électromoteur doté de 120 ch. Enfin, il convient de noter que le SUV R4 ne remplacera pas le Captur, tout comme la R5 ne remplacera pas la Clio puisque ces modèles devraient être commercialisés jusqu’en 2030.