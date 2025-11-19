Avant sa présentation, les prototypes du Mercedes GLB EQ poursuivent leurs essais.

Un peu moins camouflés qu’auparavant, les prototypes du Mercedes Glb EQ poursuivent leurs essais sur route ouverte. Ce SUV compact électrique a été de nouveau pris en chasse par nos photographes de scoop et il dévoile un peu plus de détails. C’est très clair au niveau des vitrages latéraux qui sont désormais « décamouflés ».

La découpe de ces vitrages latéraux rappelle d’ailleurs un autre modèle qui appartient en partie à la galaxie Mercedes (puisque la marque allemande est actionnaire à 50 %), il s’agit du SUV Smart #5. Les vitrages du Mercedes GLB EQ sont quasiment identiques avec le modèle Smart #5 qui est issu d’un partenariat entre Mercedes-Benz et le constructeur chinois Geely.

Jantes et signature lumineuse inédites

Sur le prototype photographié par nos chasseurs de scoop on découvre également le nouveau design des jantes, la nouvelle signature lumineuse des feux, une partie de l’architecture intérieure des projecteurs avec désormais cette étoile lumineuse qui fait office de feux de jour. De ce nouveau modèle, on connaît également l’intérieur…

Un intérieur calqué sur celui de la CLA

En effet, afin de nous faire patienter jusqu’au 8 décembre, jour de la présentation officielle du Mercedes GLB EQ, Mercedes a dévoilé quelques photos de son modèle habilement camouflé par une couche de glace. En revanche, l’habitacle de ce modèle est quant à lui protégé des frimas de l’hiver et se montre accueillant. Et l’on retrouve un tableau de bord de Mercedes CLA avec ces trois larges écrans numériques (avec l’option Hyperscreen ou deux seulement en série). Cette offre numérique bénéficiera de la quatrième génération du système d’exploitation MBUX.