Mercedes Glb

Avant sa présentation, les prototypes du Mercedes GLB EQ poursuivent leurs essais.

SCOOP – La date de la présentation du Mercedes GLB EQ est fixée au 8 décembre prochain. Cela n’empêche pas pour autant Mercedes de poursuivre les essais de son SUV compact électrique qui arrivera dans la gamme en 2026.

Un peu moins camouflés qu’auparavant, les prototypes du Mercedes Glb EQ poursuivent leurs essais sur route ouverte. Ce SUV compact électrique a été de nouveau pris en chasse par nos photographes de scoop et il dévoile un peu plus de détails. C’est très clair au niveau des vitrages latéraux qui sont désormais « décamouflés ».

La découpe de ces vitrages latéraux rappelle d’ailleurs un autre modèle qui appartient en partie à la galaxie Mercedes (puisque la marque allemande est actionnaire à 50 %), il s’agit du SUV Smart #5. Les vitrages du Mercedes GLB EQ sont quasiment identiques avec le modèle Smart #5 qui est issu d’un partenariat entre Mercedes-Benz et le constructeur chinois Geely.

La présentation étant proche, les prototypes du Mercedes GLB EQ s’effeuillent peu à peu en perdant un peu de leur camouflage. Et l’on constate que la ligne générale du modèle est proche de celle du SUV Smart #5.
Jantes et signature lumineuse inédites

Sur le prototype photographié par nos chasseurs de scoop on découvre également le nouveau design des jantes, la nouvelle signature lumineuse des feux, une partie de l’architecture intérieure des projecteurs avec désormais cette étoile lumineuse qui fait office de feux de jour. De ce nouveau modèle, on connaît également l’intérieur

Le nouveau Mercedes GLB EQ affiche une allure résolument moderne. C’est un modèle important pour Mercedes dans sa politique de passage au tout électrique en Europe.
Un intérieur calqué sur celui de la CLA

En effet, afin de nous faire patienter jusqu’au 8 décembre, jour de la présentation officielle du Mercedes GLB EQ, Mercedes a dévoilé quelques photos de son modèle habilement camouflé par une couche de glace. En revanche, l’habitacle de ce modèle est quant à lui protégé des frimas de l’hiver et se montre accueillant. Et l’on retrouve  un tableau de bord de Mercedes CLA avec ces trois larges écrans numériques (avec l’option Hyperscreen ou deux seulement en série). Cette offre numérique bénéficiera de la quatrième génération du système d’exploitation MBUX.

Voilà l’intérieur du Mercedes GLB EQ. Il reprend le même agencement que celui de la Mercedes CLA. Mercedes a également publié une image de son futur modèle recouvert de glace (ci-dessous), il sera décongelé lors de sa présentation le 8 décembre.
