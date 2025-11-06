Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Tesla

Avec le MultiPass, branchez et profitez de votre compte Tesla quasiment partout

Julien Bertaux

Possesseurs de Tesla, la recharge devient plus simple. Dorénavant, votre compte n’est plus uniquement associé aux superchargeurs, mais s’applique à des opérateurs tiers.

Il est désormais possible de charger sa Tesla hors réseau tout en ayant son compte associé, notamment pour le paiement.

Si faire le plein d’une voiture thermique ne nécessite qu’une carte, en l’occurrence la bancaire avec laquelle vous effectuez tous vos paiements, ce n’est pas encore le cas des bornes de recharges, indispensables pour une watture.

Depuis hier, Tesla simplifie la vie de ses utilisateurs, le « Tesla MultiPass vous permet de trouver facilement des stations de recharge tierces et d’y recharger votre véhicule à l’aide de votre compte Tesla ».

En clair, vous pouvez aller n’importe où, ou presque. La marque indique que 1 000 réseaux de recharge et des milliers de stations en Europe sont compatibles, sans pour autant en donner le détail. Toutefois, il est possible de localiser les bornes acceptant la carte Tesla via l’application ou l’écran tactile de la voiture.

Pas de commission

Pour les voir apparaître, il faut activer l’option « Afficher les chargeurs tiers » dans « Paramètres de navigation ». Du côté de l’application, il est nécessaire d’activer le MultiPass en sélectionnant « Tesla MultiPass » dans la section « Gérer les paiements ».

À noter enfin que Tesla ne prendra pas sa part du gâteau lors de la recharge, le tarif du kWh sera celui fixé par l’opérateur.

