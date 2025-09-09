Avec son EV5, Kia dévoile au salon de Munich un nouveau SUV électrique

Parfois, les appellations simples ont le mérite de simplifier les choses. Ainsi, chez Kia, les lettres EV qualifient les modèles électriques du constructeur coréen. Sont accolés ensuite des chiffres. Résultat, en attendant l'EV2 vu sous la forme d'un concept, la gamme se compose aujourd'hui de l'EV3, qui est plus petit que l'EV5 que nous évoquons aujourd'hui, qui est lui-même chapeauté par l'EV6 et l'EV9, vous suivez ? Pour ceux que l'on aurait perdu, l'EV3 est le plus petit SUV électrique et le EV9 le plus grand.

Aujourd'hui, c'est donc au tour de l'EV5, le SUV familial zéro-émission de faire ses débuts publics. Pas de surprise sur le plan du style dans la lignée directe des EV9 et des EV3 avec des lignes très géométriques et une signature soignée en forme de C.

Un dessin que l'on retrouve au niveau des feux qui débordent presque jusqu'au centre du hayon. Long de 4,62 m, soit 6 cm de moins que l'EV6, qui pourrait être assimilé au SUV coupé de la famille.

À l'intérieur, pas de surprise puisqu'on retrouve la planche de bord des dernières productions électriques de Kia avec sa grande dalle numérique, qui se compose de trois écrans : un de 12,3 pouces pour l'instrumentation, un autre de même taille pour le multimédia et un dernier de 5 pouces au milieu des deux premiers pour la climatisation. Cette dernière peut également se commander à l'aide de boutons sur la console centrale.

Véhicule à destination des familles, l'EV5 propose une habitabilité arrière très généreuse et il en est de même du volume de chargement avec 566 litres.

Une batterie de 81 KWh alimentera un moteur de 218 ch et permettra suivant les finitions de revendiquer une autonomie variant entre 505 et 530 litres. La capacité de recharge est de 150 kW en courant continu. De quoi passer de 10 à 80% en 30 minutes.

Je n'aime pas

L'instant Caradisiac : de l'importance de la couleur

On en parle souvent dans les salons : il faut bien choisir la couleur des voitures exposées. Ainsi cette EV5 dans cette teinte gris anthracite n'est pas le meilleur choix pour mettre en valeur cette nouveauté, car les reflets sont très nombreux. Dommage.