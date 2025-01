Avec son Majestor, MG compte-t-il s'attaquer au mythique Toyota Land Cruiser ?

Initialement britannique, la marque MG est passée sous pavillon chinois en 2006 et s’est depuis totalement renouvelée. En 2023, elle a réalisé des scores historiques sur notre territoire avec 34 000 exemplaires. Depuis, la réglementation a changé de camp et se montre moins sympathisante avec les voitures chinoises. Seulement, Mg poursuit son offensive et déploie une offre plus large à l’image du roadster Cyberster.

Le dernier en date se nomme Majestor. Avec ce grand SUV d’un peu plus de 5 mètres de long, la marque s’attaque à un nouveau segment. Dérivé du Maxus D90, appartenant également au géant SAIC, ce Majestor fera office de porte-drapeau de la marque, notamment en Inde, et peut crapahuter sans soucis grâce à son châssis d’un autre temps, mais tellement efficace sur les terrains très accidentés.

Pas prévu pour l'Europe

Pouvant transporter jusqu’à sept passagers, il se pare de lignes suggérant la robustesse à l’image de sa calandre pour le moins imposante. Ses occupants profitent d’un grand écran tactile de 12,3 pouces, de sièges chauffants et massants, d’une climatisation à trois zones ou encore d’un grand toit ouvrant. Le conducteur a droit à la conduite autonomie de niveau 2 et d’un moteur 2.0 turbo de 215 ch et 480 Nm de couple associé à une boîte automatique à huit rapports.

Cette mécanique n’est pas compatible avec l’Europe et notamment notre système de malus. Peu importe, puisque ce MG Majestor sera vendu en Inde, probablement dès le printemps prochain. Et rien n’indique qu’il posera ses roues sur le Vieux continent.