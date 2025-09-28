Bilan du salon de Lyon avec Anne-Marie Baezner : une fête de famille réussie !

Il y a eu de l’émotion autour de la table au moment de tirer le bilan du salon de Lyon 2025. Le mot famille a été employé pour caractériser cette édition. Une sorte de famille en effet qui a réuni les automobilistes visiteurs, les organisateurs, les médias au premier rang desquels Caradisiac, seul à avoir un stand, les constructeurs et les distributeurs. Une énumération dont l’ordre d’écriture n’est dû qu’au hasard, aucun n’étant plus important que l’autre.

En effet, et c’est l’une des singularités de ce salon, il y a une volonté affichée de simplicité. Pas plus de 600 mètres nous rappelle Anne-Marie Baezner pour chaque stand, pas de privilèges donc accordés aux constructeurs les plus importants. Pas de stand à étages, pas de mises en scène débordantes.

Tous n’ont eu qu’un seul but : satisfaire les visiteurs. Et quand des automobilistes se déplacent pour visiter un salon, ce sont bien des autos qu’ils souhaitent voir en priorité et rien d’autre. Et cet objectif est atteint à Lyon. Les 55 marques et leurs modèles sont côte à côte dans un seul hall. C’est en quelque sorte l’occasion de visiter 55 concessions en un même lieu.

Et ça fonctionne ! 77 000 personnes étaient venues à Lyon il y a deux ans. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le décompte définitif des entrées n’est pas connu, mais Anne-Marie Baezner est très optimiste et nul doute que ce record sera battu.

Rendez-vous en 2027 et d’ici Caradisiac vous retrouvera en début d’année prochaine pour le salon Rétromobile et à la suite en octobre sur le premier salon de l’auto au monde, le Mondial de Paris.