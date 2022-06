Bioéthanol en Île-de-France, bientôt une aide de 500 € pour la conversion des véhicules thermiques

Après les Hauts-de-France, le Grand Est et la région PACA, l'Île-de-France va proposer une aide forfaitaire de 500 € pour "financer l'achat ainsi que l'installation d'un boîtier bioéthanol homologué " a ainsi annoncé le 19 mai dernier la présidente de la région, Valérie Pécresse.

Cette mesure, qui entre dans le cadre du « Bouclier social contre l'inflation » mis en place dans la région Île-de-France, prévoit l'installation de 30 000 boîtiers d'ici la fin 2022.

Plébiscitée face à la hausse des tarifs du carburant, la conversion des véhicules thermiques au bioéthanol (souvent près de deux fois moins cher), séduit de plus en plus de conducteurs. Entre janvier et mars 2022, ce sont ainsi plus de 9 000 véhicules qui ont été convertis.

Pour faciliter la conversion et la rendre plus accessible, la région Île-de-France va mettre en place une aide de 500 € pour l’achat et la pose d’un boîtier de conversion. Un vrai coup de pouce quand on sait que le boîtier de conversion en question coûte en moyenne entre 700 et 1 600 € selon les moteurs.

Pour toucher cette aide, l’installation doit se faire chez un installateur habilité et agréé par le fabricant du kit E85 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022. Une fois le kit de conversion installé, le professionnel doit vous remettre un certificat de conformité délivré par le constructeur de la voiture et un PV d'agrément de prototype. Ces documents sont nécessaires pour réaliser l'immatriculation du véhicule converti et obtenir une nouvelle carte grise pour votre véhicule. Il est également obligatoire de résider dans la région Île-de-France, d’être propriétaire du véhicule et que le véhicule concerné ne dépasse pas la puissance de 10 chevaux fiscaux.

La demande devra se faire à partir du 1er octobre prochain, via la plate-forme des aides régionales dans un délai maximum de 3 mois après l'installation du kit (date de la facture faisant foi). Pour les véhicules convertis en juillet 2022, les dossiers pourront être déposés jusqu'au 31 octobre 2022.