Bizarrerie ultime, une Autech Zagato Stelvio AZ1 à vendre à Paris !

Le 27 mai 1987, Autech, filiale de Nissan fondée l'année précédente pour prendre en charge le développement des projets spéciaux de la marque, signe un accord avec le célèbre carrossier milanais Zagato pour produire une voiture de sport destinée au marché japonais. Au premier de se charger du châssis et de la mécanique, au second de dessiner la carrosserie et l'habitacle. Une juste répartition des tâches : l'inverse a existé quelques années plus tôt avec l'Alfa Romeo Arna et ça a été rien de moins qu'une catastrophe industrielle.

Le résultat, dévoilé en 1989 au Salon de Genève, s'appelle l'Autech Zagato Stelvio AZ1 avec une production planifiée de 200 unités sans compter les trois prototypes. La base est celle d'une Nissan Leopard F31 raccourcie, un grand coupé qui n'a été exporté en conduite à gauche qu'aux Etats-Unis sous le nom d' Infiniti M30. Sous le capot, on retrouve, associée à une boîte de vitesses automatique RE4R01A à quatre rapports avec overdrive électronique, le V6 3.0 turbo VG30DET (que l'on découvrira ensuite sur le Vieux Continent dans la 300ZX Z32) poussé de 255 ch et 320 Nm à 280 ch et 402 Nm. De quoi emmener l'ensemble jusqu'à 245 km/h ! D'autres pièces issues de la banque d'organes Nissan sont utilisées, comme les phares de Silvia S13 et certains équipements sont incroyablement modernes pour l'époque comme le lecteur CD !

Une fois la partie technique terminée, au tour de Zagato d'entrer en scène. On aime ou on déteste ses productions mais c'est parfaitement assumé. Elio Zagato lui-même, le fils du fondateur, avait en effet l'habitude de dire : « Quand vous voyez une voiture et qu'elle est différente des autres, un peu bizarre et étrange, alors c'est une Zagato ». Et bizarre ou étrange, cette Stelvio AZ1 l'est. Sa carrosserie entièrement en aluminium, à l'exception du capot massif en fibre, a été modelée à la main et le résultat est saisissant. Le profil compact et haut semble rentrer dans le sol à l'avant, la partie vitrée triangulaire émerge des hanches larges avec des faux airs de pagode, la calandre est minuscule, le bandeau lumineux arrière est très actuel et on retrouve évidemment le double bossage sur le toit typique du carrossier italien. Deux détails se distinguent particulièrement : les prises d'air Naca sur les roues et surtout les incroyables rétroviseurs émergeant de part et d'autre du capot. L'intérieur paraît presque timide à côté par son aspect conventionnel mais n'en demeure pas moins très séduisant avec son mélange de cuir, d'alcantara et de placages en bois authentique.

Avec des coûts augmentant tout au long du développement et un début des années 1990 bien moins florissant économiquement que la décennie précédente, les 18 millions de yens réclamés à l'époque, l'équivalent de 141 000 € d'aujourd'hui et deux fois le tarif d'une Honda NSX-R, la production est finalement interrompue en 1991 à mi-chemin de ce qui était prévu, avec entre 88 et 104 modèles terminés suivant à qui vous le demandez. Ce n'est donc pas demain que vous en croiserez un au coin de la rue.

À moins que vous habitiez près du showroom de l'Art de l'Automobile dans le 7e arrondissement de Paris puisque, aussi étonnant que cela puisse paraître, un exemplaire y est à vendre depuis quelques mois. C'est la 85e produite, l'un des très rares exemplaires à avoir été livrés neufs sur le sol européen, en Italie précisément, et que son premier propriétaire a gardé jusqu'à aujourd'hui. Une première main donc qui n'affiche que 900 km au compteur, ce qui explique son état exceptionnel, et qui a connu une révision complète en 2020. Le tarif d'une telle rareté dans un tel état ? Un 99 000 € à propos duquel on a du mal à se faire un avis pour un produit aussi rare, particulier et peu connu. Alors, affaire ou hors de prix ?

L'annonce sur La Centrale : Autech Zagato Stelvio AZ1