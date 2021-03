BMW dévoile les premières images de l'i4

BMW a fait plusieurs annonces ce matin, mais la marque nous a surtout pris par surprise en dévoilant, sans prévenir et sans teaser, les premières images de l'i4 de série. La première berline électrique de la marque, qui viendra aux côtés de l'iX3 et du prochain iX, reprend sans surprise trait pour trait, ou presque, le design de la Série 4. C'est d'ailleurs presque étonnant qu'elle en garde la bouche béante alors qu'une voiture électrique n'a pas de problématique d'admission d'air et de refroidissement à l'avant. Mais BMW tient visiblement à sa calandre.

Pour le reste, c'est du "classique" : quelques inserts bleus pour montrer le côté électrique de la chose, et des jantes semi-pleines au design très aéro, censées améliorer l'efficience d'une auto qui pourra aller jusqu'à 530 ch dans sa variante la plus puissante (i4 M ?), franchira les 100 km/h en moins de 4 secondes et pourra effectuer "jusqu'à" 590 km sur une charge, sur la variante la mieux dotée en termes de batteries.

Et l'intérieur, dans tout ça ? Pour l'instant, BMW ne dévoile pas de photos de celui de l'i4, mais la marque allemande a donné il y a quelques jours un aperçu de son nouvel environnement iDrive, qui se retrouvera notamment sur l'i4 et l'iX. En voici justement une image...