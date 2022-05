BMW et Mercedes font affaire avec Stellantis

Stellantis, à travers sa société Free2move vient d’annoncer un accord avec BMW et Mercedes-Benz pour le rachat de la société d’autopartage « Share Now ». Entreprise créée en commun par les deux marques allemandes, « Share Now » va donc venir renforcer l’offre de mobilité du groupe Stellantis, pour un montant que vendeurs et acheteurs ont choisi de ne pas communiquer.

Avec l’acquisition de « Share Now » , le groupe français entend donc renforcer sa position d’acteur majeur de la mobilité mondiale en ajoutant 14 grandes villes européennes et 10 000 véhicules à son portefeuille actuel de 2 500 voitures.

Service de mobilité innovant offrant un véhicule à la demande, pour quelques minutes seulement ou quelques jours aux clients américains et européens, Free2move va donc bénéficier de l’implantation de « Share Now » dans de nombreuses grandes villes européennes pour accélérer sa croissance, avec comme objectif d’étendre la présence mondiale de l’entreprise pour atteindre 15 millions d’utilisateurs actifs d’ici 2030.

Une ambition qui s’intègre dans le plan Dare Forward 2030 de Stellantis, qui en termes financiers, vise à faire croître la rentabilité du service de mobilité jusqu’à un chiffre d’affaires net de 2,8 milliards d’euros, avec une première étape de 700 millions d’euros de revenus en 2025.

Annoncé, l'accord reste toutefois pour l'heure encore soumis à la validation des autorités de la concurrence.