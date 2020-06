BMW : la M5 passe par le restylage

Quelques semaines après nous avoir présenté le restylage de la gamme Série 5, BMW nous présente cette fois le sommet de la pyramide, à savoir la M5. La berline sportive reste évidemment sur la plateforme actuelle et le restylage est surtout l'occasion pour BMW d'appliquer les dernières évolutions de style à la M5, sans fondamentalement changer la recette de base.

C'est comme souvent à l'avant que l'on trouve les plus gros changements. La calandre prend un peu de verticalité, sans tomber dans l'extrémisme de ce que l'on a vu sur la toute récente Série 4. La grille est entourée d'une pièce unique en chrome.

Le logo M et la double barre sont toujours intégrés discrètement sur cette face avant qui hérite de nouveaux feux LED (éclairage "Laser" également présent au catalogue) à la signature lumineuse légèrement remaniée. La partie basse du bouclier, au niveau de l'admission d'air, intègre le gros capteur de régulateur de vitesse adaptatif.

La M5 est toujours construite sur une structure rigide avec capot aluminium et pavillon en PRFC (plastique renforcé de fibre de carbone). A l'arrière, les évolutions sont encore plus discrètes avec des feux LED à effet 3D. BMW a ajouté des touches de noir sur le petit becquet de malle et les coques de rétroviseurs. Le restylage est par ailleurs l'occasion pour BMW de proposer de nouvelles teintes de carrosserie et des jantes 20 pouces dérivées de celles de la M8.

A l'intérieur, rien ne bouge, ou presque. L'écran central est plus grand et passe à 12,3 pouces, tandis qu'une nouvelle commande permet de jongler entre les modes "Road" et "Sport". Le mode spécifique "Track" est également proposé pour les usages circuit.

Sous le capot, le V8 4.4 n'évolue pas. Il propose toujours 625 ch et se voit associé à la transmission intégrale xDrive qui peut se configurer en 2 roues motrices à la demande. La seule modification mécanique est l'arrivée d'amortisseurs issus de la M8 Competition. Le 0 à 100 de cette M5 est abattu en 3,3 secondes.

En France, il faudra compter 138 850 € (hors malus) pour s'offrir les services de cette M5 restylée.