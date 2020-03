BMW : une 740i conservée dans une bulle pendant 22 ans à vendre

Mais qu'est-il passé par la tête de ce propriétaire pour avoir stocké autant d'années une BMW Série 7 neuve, sans s'en servir, et dans une bulle ? L'histoire de la routière allemande n'est pas commune. La 740i a été achetée par une femme d'un âge relativement avancé en Allemagne en 1998 avant d'être rapidement revendue à ce Polonais, qui la rapatrie en Pologne.

Depuis, l'auto est stockée et n'a effectué que 250 km. La méthode de stockage est peu commune : une bulle ventilée pour éviter la formation de rouille et l'humidité. Forcément, avec un tel conditionnement, l'auto est dans un état de "sortie de concession".

L'une des rares BMW des années 90 encore neuve et qui est relativement "accessible". Le vendeur la propose sur Ebay, et les enchères sont à un peu plus de 48 000 € à l'heure où nous écrivons ces lignes. Il reste un peu plus d'une semaine avant la fin des enchères, signe que le prix devrait encore monter. A l'époque, il fallait débourser un peu plus de 470 000 francs, soit environ 70 000 €.