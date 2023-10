Il y a quelques heures, BMW expliquait avoir glissé son futur X2 de seconde génération dans le jeu vidéo Fortnite, dans l’espoir d’intéresser un peu la communauté des jeunes joueurs. La marque à l’hélice revient cette fois à un mode de communication plus classique dans le cadre d’une campagne de lancement d’un nouveau modèle, celui du « teaser » ici sous forme de vidéo.

BMW veut vous impressionner avec la calandre du puissant X2 M35i thermique

La courte séquence montre cette fois la variante thermique la plus puissante de ce nouveau X2 de seconde génération dont la présentation officielle est imminente, se focalisant d’abord sur la calandre (à l’entourage totalement éclairé de LED comme celle du X6). On distingue aussi le petit badge « M » correspondant probablement à la version M35i qui s’équipera de la même motorisation que le X1 M35i xDrive (un quatre cylindres turbo de 2,0 litres et 300 chevaux envoyant sa puissance aux quatre roues). Compte tenu de l’évolution du malus écologique en France, on n’en verra probablement pas beaucoup chez nous des comme ça.

Une version électrique aussi au programme

Ce nouveau BMW X2 de seconde génération aura également droite à des versions 100% électriques, avec probablement une déclinaison eDrive20 de 204 chevaux et une xDrive30 de 313 chevaux à deux moteurs. Rendez-vous demain pour sa présentation officielle.