Bornes de recharge : Ionity passe à la vitesse "grand I"

Alors que l’objectif de 100 000 bornes à la fin 2021 en France est loin d’être accompli (nous en sommes à peine à la moitié à fin octobre), toutes puissances confondues, la recharge rapide est un des gros sujets du moment. C’est le seul moyen de pouvoir envisager des trajets au long cours en 100 % électrique et le moins que l’on puisse dire est que, mis à part le réseau des superchargeurs Tesla, le tableau n’est pas rose.

Selon l’Avere-France (association nationale pour le développement de la mobilité électrique), seuls 4 % des 49 914 points de recharge en France au 31/10/2021 offrent une puissance supérieure à 50 kW. Quelques nouveaux acteurs font leur apparition pour contribuer à mailler le territoire national en recharge rapide, notamment sur autoroute, après le fiasco d’une première tentative avec le réseau Corridor depuis abandonné. Ainsi Fastned, DBT, TotalEnergies et surtout, Ionity sont-ils sur les rangs, à divers degrés de développement.

Parmi eux, Ionity est de loin le leader pour la recharge rapide (au-dessus de 100 kW) avec 70 % de part de marché environ. C’est aussi un cas à part car il s’agit d’un consortium impliquant différents constructeurs automobiles : Ford, BMW, Mercedes, Hyundai, Audi, Porsche et Volkswagen, qui bénéficient de conditions tarifaires très avantageuses par rapport aux automobilistes propriétaires de véhicules d’autres marques : environ 0,30 €/min au lieu de 0,79 € !

Ambitions conjointes

C’est avec Volkswagen que Ionity s’est joint pour nous présenter son réseau à l’occasion de l’inauguration de la 83e station française de la marque, sur l’autoroute A13 dans les Yvelines. Le groupe allemand affiche de très fortes ambitions, avec 60 % de voitures électriques produites dans le groupe VW d’ici 2030. 73 milliards seront investis dans les 5 prochaines années, dont 27 sur le côté logiciel avec pour ambition de devenir le deuxième fournisseur de software en Europe avec l’aide de quelque 10 000 développeurs dans la filiale Cariad à Munich. 35 milliards seront investis dans la voiture électrique elle-même avec différentes plateformes aux noms évocateurs : Artemis, Apollon, Trinity. Voilà pour les moyens mis sur les véhicules eux-mêmes.

Pour la recharge, le groupe VW compte un point de charge pour 6 véhicules, soit, avec une estimation à près de 2 millions de véhicules électriques sur les routes à l’horizon 2025, 300 000 points de charge nécessaires au lieu de presque 50 000 aujourd’hui en France. Dans le pays, Ionity disposera à la fin 2021 de 320 points de charge répartis dans 86 stations, soit environ une tous les 150 km. Une quinzaine de plus sont en construction et le réseau devrait être doublé d’ici 2025.

Marcus Groll, le patron opérationnel de Ionity, rappelle que 2 millions de charges ont été effectuées à ce jour dans son réseau européen, fort de 386 stations et 1 530 points de charge. Au total, 224 millions de kilomètres ont été parcourus avec cette énergie distribuée par Ionity.

C’est aussi l’occasion pour lui de passer en revue les nouvelles ambitions du réseau, maintenant que le fonds d’investissement américain BlackRock s’apprête à injecter 700 millions d’euros d’ici 2025 dans cet acteur majeur de la recharge électrique. L’objectif est de passer à environ 7 000 points de charge dès 2025 (+ 360 % !) en Europe, répartis sur plus de 1 000 bornes sur autoroute, mais aussi sur de grands axes nationaux et à proximité de grandes villes, à raison de 6 à 12 bornes par site, pour une puissance de charge maximum de 350 kW. Un développement exponentiel qui reflète les prévisions de part de marché de la voiture électrique qui sont sur la table : passer de 12 % en 2020 à 80 % en 2030 à l’échelle européenne.

M. Groll explique qu’il faut un processus de 1 à 3 ans pour mettre en place chaque projet de superchargeur, voire plus dans certains pays de l’est ou en Grande-Bretagne. Dans le futur, la puissance envisagée sera de 3 à 4 mWh par station, toujours à l’issue de discussions avec l’opérateur d’électricité local.

En outre, les pauses recharges pourraient évoluer. Certaines de ces stations deviendront de réelles aires dédiées à l’électrique, plutôt que des adjonctions dans des stations existantes. Ionity présente ainsi son Oasis Concept, un hub de recharge avec en son centre, un espace de services façon cocon pour choyer les automobilistes pendant la charge. Il s’agira d’une sorte d’espace-jardin, à l’image de ce que peut proposer une oasis en plein désert, permettant aux voyageurs de se requinquer sur la route. Une jolie image aujourd’hui, mais qu’en sera-t-il si l’électrique devient vraiment la majorité des véhicules en circulation ?

Bilan

Accompagner la croissance de l’électrique passe sans aucun doute par le développement d’un réseau digne de ce nom, bien réparti géographiquement et fort de puissances autorisant des pauses contenues. Ionity est un des fers de lance de ce développement et c’est une bonne chose que son réseau se déploie ainsi, même s’il laisse de côté les clients des marques qui ne font pas partie du consortium et doivent payer leurs recharges plus cher.