Bornes Solutions et TotalEnergies ensemble pour développer les bornes de recharge dans les résidences

Pour développer la mobilité électrique et accélérer la transition du parc automobile en faveur des véhicules électriques, encore faut-il que le réseau de bornes de recharges électriques soit à la hauteur.

Si les stations de recharge se multiplient le long des routes, et se développent même encore plus rapidement sur le réseau autoroutier français, l’État souhaite toujours accélérer le mouvement du côté des immeubles collectifs.

Un objectif que partagent l’entreprise Bornes Solutions, spécialiste du sujet, et TotalEnergies, spécialiste du profit. Les deux entités viennent ainsi de signer un partenariat visant à accélérer le déploiement de bornes de recharge électrique en résidence collective.

Ainsi, avec l’accord de leur entreprise, les porteurs de la carte Fleet et résidant en immeuble collectif, notamment en copropriétés, peuvent disposer, à domicile, d’une solution de recharge pour leur véhicule professionnel et des services associés : installation, exploitation et gestion des bornes. Les bénéficiaires profitent d’un accompagnement personnalisé ainsi que du dédommagement automatique des recharges professionnelles faites à leur domicile pour le compte de leur employeur.

En plus, des professionnels porteurs de la carte Fleet, TotalEnergies et Bornes Solutions envisagent de généraliser leur offre d’électro-mobilité aux particuliers vivant en immeuble résidentiel en installant et opérant des bornes de recharge pour leurs véhicules électriques.

Pour Emmanuel Croc, président de Bornes Solutions : « Les parts de véhicules électriques dans le parc automobile français sont en forte croissance depuis ces dernières années, mais encore faut-il que les utilisateurs puissent accéder avec simplicité à des solutions pour recharger leur véhicule. Grâce à ce partenariat noué, les collaborateurs des entreprises clientes de TotalEnergies pourront bénéficier à leur domicile, dans les immeubles collectifs, notamment les copropriétés, de la solution de recharge et de l’accompagnement adaptés en toute simplicité. »

Une ambition que partagent TotalEnergies et Philippe Callejon, directeur Mobilités et Nouvelles Energies du groupe : « Notre partenariat avec Bornes Solutions s’inscrit dans l’ambition de TotalEnergies de développer, faciliter et rendre accessible au plus grand nombre la mobilité électrique. Nos solutions de recharge s’adressent aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers, en entreprise, au domicile, en voirie et bien sûr dans nos stations-service. »