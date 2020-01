Bugatti : le W16 a de beaux jours devant lui

En réponse à

Je peux comprendre que dans cette catégorie de prix, et l'origine des différents clients, ils s'en tamponne des réglementation CO2 et d'éventuelles amendes. Un bon choix. Si tu enlève le W16 et que t'y mets un moteur électrique, Bugatti devient aussi banale que tout le reste et ne justifie plus la différence de prix.