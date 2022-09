Byd Atto3, le moins cher des SUV électriques familiaux ?

Comme Great Wall, Byd fera partie des constructeurs automobiles chinois présents au prochain mondial de l'automobile de Paris. La marque y exposera sa gamme complète de modèles électriques avec le SUV familial Atto3, la grande berline Han et le gros SUV Tang. A l'image des autres marques chinoises, Byd comptera bien évidemment sur des prix très agressifs par rapport aux modèles équivalents des marques automobiles bien établies sur notre marché. Dans une nouvelle communication officielle, elle vient justement de dévoiler les prix européens de ses trois autos.

Du côté de l'Atto3, il faudra compter sur un prix de départ à 38 000€. Avec une longueur de 4,55 mètres, un moteur de 204 chevaux, des batteries de 60,4 kWh et une autonomie annoncée de 420 kilomètres, il deviendrait ainsi le moins cher des SUV familiaux électriques : le Skoda Enyaq iV démarre actuellement à 43 840€, le Volkswagen ID.4 à 43 000€, le Kia EV6 à 47 990€, le Hyundai Ioniq5 à 46 500€ et le Nissan Ariya à plus de 47 000€. Même le Aiways U5, autre modèle chinois aux tarifs agressifs, ne démarre pas sous les 39 990€. Quant au MG Marvel R, il se négocie désormais à partir de 44 990€. Reste évidemment à connaître en détail l'équipement de série du modèle et la composition précise de la gamme pour le marché français, qui sera communiquée pendant le mondial de l'auto.

Des Byd de luxe très chères

Byd donne aussi le prix de ses deux modèles à la vocation plus haut de gamme : la grosse berline Han (4,98 mètres de long, 517 chevaux, 85,5 kWh de batterie, 521 km d'autonomie) démarrera à 72 000€, exactement comme le gros SUV Tang à sept places (4,87 mètres, 517 chevaux, 86,4 kWh de batterie, 400 km d'autonomie). Des tarifs élitistes dans l'absolu, au-dessus de ceux des versions haut de gamme des Tesla Model 3 et Y. Certes, ça restera moins cher que les Tesla Model S et X ainsi que la plupart des gros modèles des marques premium. Mais qui osera investir autant d'argent dans des voitures chinoises pour l'instant totalement inconnues ?