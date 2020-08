C'est confirmé : Ford ne vendra pas le Bronco en Europe

Nos confrères d'Automobilwoche ont eu la confirmation officielle de Ford : il n'y aura pas de Bronco en Europe. Si la décision paraît presque logique pour la version baroudeuse, elle est en revanche un peu plus étonnante pour sa déclinaison "civile" Bronco Sport, qui aurait pu trouver un certain public sur le Vieux Continent... s'il avait eu une once d'hybridation.

Ford n'a pas précisé la raison de l'absence du Bronco en Europe, alors que d'autres modèles typiquement américains y sont vendus (Mustang, Edge, Explorer). Mais il faut regarder du côté des émissions de CO2 : Ford possède un catalogue dont les émissions moyennes sont plutôt élevées, et un Bronco ne ferait qu'aggraver cette valeur.

Le Bronco n'aurait eu aucune chance d'être vendu en Europe : il ne dispose d'aucune hybridation, et la gamme se résume à un quatre cylindres 2.3 turbo et un V6 2.7 Ecoboost, tous les deux associés à la transmission intégrale. Précisons que le Bronco débute à 28 500 dollars aux Etats-Unis, hors taxes fédérales.

Le Bronco Sport, lui, dispose de deux moteurs : un quatre cylindres 1.5 Ecoboost de 181 ch, et un autre quatre cylindres 2.0 Ecoboost de 245 ch. Dans les deux cas, encore, aucune hybridation, et une transmission intégrale imposée.