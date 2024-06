C'est de pire en pire pour la Fiat 500 électrique

Malgré un très bon démarrage, la Fiat 500e patine. La jolie petite citadine électrique du constructeur italien, appréciée pour son design plaisant mais critiquée pour son addition élitiste, voit ses ventes chuter dangereusement. Le constructeur italien prévoyait d’en vendre 100 000 unités sur cette année 2024. Mais avec une chute de la production de 51% rien que sur le premier trimestre, ces objectifs paraissent déjà impossibles.

Résultat, Stellantis se retrouve une nouvelle fois contraint de fermer l’usine de Mirafiori pour faire face à la baisse de la demande. Cette fois, la fermeture va durer carrément trois mois et se prolonger jusqu’à la rentrée de septembre d’après les journalistes italiens de Corriere Torino ! La décision concernera quelque 1 200 salariés de l’usine, qui se retrouveront en chômage partiel en plus de la période habituelle des vacances d’été.

Vivement l’arrivée de la Fiat 500 thermique

Renforcer la gamme de cette Fiat 500 d’une version thermique paraît de plus en plus nécessaire, en ces temps où les ventes de voitures électriques semblent stagner un peu partout en Europe. Rappelons qu’un projet d’équiper la voiture d’un petit moteur thermique pour augmenter sa production à environ 200 000 exemplaires par an est sur la table des décideurs du groupe Stellantis. Compte tenu de la situation et sachant que l’ancienne 500 Hybrid vient de quitter le catalogue, il y a sans doute urgence.

Une autre stratégie, également au programme d’après une communication de Stellantis, sera d’équiper la 500 électrique de batteries LFP moins coûteuses afin d’abaisser sensiblement son prix de vente. Sachant qu’elle démarre actuellement au-dessus des 30 000€, cette solution permettrait sans doute elle aussi d’augmenter sensiblement ses ventes.