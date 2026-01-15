Ça y est, la marque Mercedes se met, elle aussi, à vouloir faire des tours à Dubaï
Après Mansory, Bugatti et Lamborghini, c’est au tour de la marque à l’étoile de vouloir son programme immobilier à Dubaï. Un projet qui prendra la forme d’ici fin 2028 de 12 immeubles adoptant les noms de plusieurs concepts de la firme allemande.
Chez les constructeurs les plus prestigieux, l’expérience de la marque doit se poursuivre après avoir quitté le véhicule. Et quoi de mieux qu’un logement avec de nombreux services pour incarner cela ? À Dubaï, des grands noms comme le tuneur Mansory, la firme d’hypercar Bugatti et Lamborghini sont déjà sur les lieux avec des structures hors-norme. Cela dit, un invité premium se joint à la fête cette année dans le quartier de Meydan. Il s’agit de Mercedes avec un projet particulièrement ambitieux.
D’après la plaquette, le programme prévoit la construction de 12 immeubles portant les noms de 12 concepts présentés par le passé par la firme germanique. Sous le contrôle du promoteur de luxe Binghatti, les ensembles cumuleront plus de 13 000 logements avec des services axés sur la connectivité, le bien-être et les loisirs. Piscines à débordement, spas, jardins paysagers, aires de jeux pour les enfants et sentiers de jogging ou vélo seront de la partie. Enfin, des bureaux, des services hôteliers et de conciergerie ainsi que des bornes de recharge compléteront le tout.
Une ville dans la ville
Avec ce projet, Mercedes et Benghatti voient très grand. Les bâtiments offriront en effet une surface cumulée supérieure à 835 000 mètres carrés via des tours baptisées Vision Mercedes-Maybach 6, Vision Mercedes Simplex ou encore Vision One-Eleven. Rendez-vous en 2028 pour découvrir si les rendus virtuels correspondent au résultat final.
