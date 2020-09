Caradisiac spécial 20e anniversaire: 20 ans de sportives

En réponse à

Dommage que les vidéos de Soheil soit toujours réalisées à la va vite car a part connaître l'équilibre du châssis et le voir perdre l'arrière et tirer le frein à main sur tous les virages de la ferté gaucher, les essais sont loin d'être poussés et intéressant.

On aimerait avoir des vrais essais : où l'on éprouve le freinage (quid de l'endurance ?), où on enregistre et analyse les données de vitesses en courbe (ce qui nous permettrait d'avoir une comparaison poussée des performances des autos et dans quelle condition), les distances de freinages, la température et l'usure des pneus après quelques tours, etc...

Bref, des données brutes, avec une analyse derrière !

Et pourquoi pas cerise sur le gâteau : un tableau des chronos avec des temps minorés ou majorés en fonction des pneumatiques. On roule de base 2 à 4 secondes plus rapide avec des semi-slics sur circuit : comparer un chrono pneu street VS semi-clic n'a pas de sens et trompe le future acheteur.

Bref, tout ça, j'en conviens c'est un petit budget… mais ça apporterait une vrai plu value aux essais de sportives car, entre nous, voir Soheil faire glisser des voitures, okay c'est marrant, mais ça n'apporte pas grand chose.