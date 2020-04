Carlos Ghosn annonce un livre de révélations

On imaginait bien que Carlos Ghosn publierait un ouvrage tôt ou tard. C’est lors d’une visioconférence depuis Beyrouth, où il vit depuis son évasion spectaculaire du Japon fin décembre dernier après plus de 400 jours de privation de liberté de mouvement (dont 130 jours de détention), que l’ancien patron du groupe Renault a donné l’information : « attendez que je publie mon livre, et vous comprendrez mieux les faits. Il y a beaucoup de gens qui parlent ! »

Rappelons que Carlos Ghosn est soupçonné de malversations financières. A l’en croire, c’est essentiellement parce qu’il préparait une plus forte intégration entre Nissan et Renault, ce qui menaçait l’indépendance du constructeur japonais, qu’il avait été arrêté le 18 novembre 2018.

Une arrestation aux motifs politiques, selon lui : « je suis à présent au Liban. Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité » avait-il déjà déclaré le 30 décembre. « Je n'ai pas fui la justice, je me suis libéré de l'injustice et de la persécution politique. »

Le livre, coécrit avec le journaliste français Philippe Ries, sera publié par les éditions Grasset en fin d’année. Selon Carlos Ghosn, l’ouvrage apportera des preuves évidentes à la fois de collusion entre le système judiciaire et la direction de Nissan, mais aussi d’un soutien de l’ombre apporté par le gouvernement japonais.

Et Carlos Ghosn de conclure en conseillant aux étrangers de ne jamais accepter de postes à haute responsabilité au Japon en raison des risques judiciaires que cela comporte : « cela peut arriver à n’importe qui ! »