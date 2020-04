Caterham lance la nouvelle Super Seven 1600

Pour le profane, la gamme Caterham est un véritable casse-tête : tous les modèles se ressemblent, mais tous n'ont pas les mêmes performances et prix. 270, 310, 360, 420... le catalogue est riche, mais il faut s'y retrouver. Et Caterham n'arrange pas les choses en lançant un nouveau modèle, la Super Seven 1600.

Aucun mot sur le châssis, qui ne semble pas avoir évolué. Lotus promet simplement le look de l'ancien, sans les désagréments. C'est pourtant ce bon vieux quatre cylindres Ford Sigma 1.6 de 135 ch qui est repris, mais avec quelques modifications au niveau de l'admission d'air. Pour le reste, c'est finalement du grand classique, même si l'on notera un soin particulier à l'habitacle avec un volant bois et une jolie sellerie cuir.

Les 135 ch n'ont que 565 kg à déplacer. Du coup, forcément, les performances sont plus qu'intéressantes, avec un 0 à 100 en 5,1 secondes, et une vitesse maximale de 196 km/h. C'est peu, mais là n'est pas le plaisir sur cette auto vendue aussi bien en kit à monter qu'en version complète. Il faudra alors compter un peu plus de 33 000 livres, hors taxes, mais Caterham n'annonce pas pour l'instant son intégration au catalogue français un peu particulier, qui ne propose que deux modèles.