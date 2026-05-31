A 234 516€, la Ferrari Amalfi coûte légèrement plus cher qu’une Aston Martin Vantage à deux places (665 chevaux, 199 700€), quasiment le même prix qu’une DB12 (680 chevaux, 236 000€) et légèrement moins cher qu’une DB12 S (700 chevaux, 252 000€). Beaucoup plus luxueuse et radicalement moins sportive, la Bentley Continental GT hybride rechargeable (680 chevaux) démarre à 253 108€ et la Mercedes AMG GT E-Performance, très performante en version hybride rechargeable de 816 chevaux mais moins sensationnelle à piloter, demande 231 050€. Plus habitable mais aussi moins véloce, la Maserati GranTurismo Trofeo de 550 chevaux coûte 198 800€. Toutes ces voitures ont droit à un malus CO2 2026 de 80 000€ en France, sauf la Bentley Continental GT hybride rechargeable.

A retenir : si douce et si sauvage à la fois !

L’expression « Docteur Jekyll & Mister Hyde », qu’on voit écrit tous les jours dans les articles des journalistes automobiles dès qu’une voiture offre plusieurs modes de conduite, semble avoir été créée pour décrire l’absolue schizophrénie dont fait preuve la Ferrari Amalfi. Confortable et douce comme les meilleures GT du genre, elle devient furieuse et physique quand on la pousse. Elle n’a ni l’allure, ni la voix aussi rauque que frissonnante d’une Aston Martin. Elle paraît plus intimidante en conduite sportive, limitée par ses pneus moins optimisés pour le grip maximal sur le sec. Mais une chevauchée en Amalfi mode ESC Off activé, c’est vraiment une expérience sidérante et très loin de « l’entrée de gamme ». Les sensations à bord de cette voiture aux performances surréalistes et sa façon assez singulière de réagir, à la fois débordante en moteur et très subtile en châssis, valent-elles l’élégance sommitale et le plaisir facile d’une Aston Martin DB12 S ? J’aurais personnellement tendance à répondre que non, surtout parce qu’il existe une autre GT dans la gamme de cette marque dont le design et le moteur correspondent parfaitement à l’idée que je me fais de la Ferrari de rêve : la 12cilindri. Mais elle coûte 150 000€ de plus. Voilà le genre de conclusion inutile et hors sujet à laquelle vous arrivez quand vous confiez ces voitures à des journalistes automobiles.

Caradisiac a aimé

La polyvalence de très haut niveau

Performance moteur hallucinante

L'intensité de l'expérience en conduite sportive

Caradisiac n'a pas aimé

Sonorité moteur pas aussi frissonnante

Grip du train avant en virages serrés (pneus?)

Motricité parfois délicate en conduite sportive (pneus?)