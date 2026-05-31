La Ferrari Amalfi (640 chevaux, 236 513€) s'évalue dans la catégorie des GT 2+2 de luxe qui compte :

-L'Aston Martin DB12 S (700 chevaux, 252 200€).

-La Maserati GranTurismo Trofeo (550 chevaux, 198 800€).

-La Mercedes-AMG GT (à partir de 421 chevaux et 147 800€).

La Porsche 911 Turbo S (711 chevaux, 275 400€).