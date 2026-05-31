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Ferrari Amalfi

Essai

Mais comment la Ferrari Amalfi peut-elle devenir aussi sauvage ?

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

0  

5. Notre note de la Ferrari Amalfi

 

Une Ferrari Amalfi quelque part dans Marseille, la nuit.
Une Ferrari Amalfi quelque part dans Marseille, la nuit.

La Ferrari Amalfi (640 chevaux, 236 513€) s'évalue dans la catégorie des GT 2+2 de luxe qui compte :

-L'Aston Martin DB12 S (700 chevaux, 252 200€).

-La Maserati GranTurismo Trofeo (550 chevaux, 198 800€).

-La Mercedes-AMG GT (à partir de 421 chevaux et 147 800€).

La Porsche 911 Turbo S (711 chevaux, 275 400€).

Ferrari Amalfi Coup&#xE9;
Budget
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Pratique
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
 
Rapport prix/équipements
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
 
Sur la route
  • 9.33
  • 9.33
  • 9.33
  • 9.33
  • 9.33
 
Sécurité
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
 
Note globale : 16,7 /20
Explication des critères de notation
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