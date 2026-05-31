5. Notre note de la Ferrari Amalfi
La Ferrari Amalfi (640 chevaux, 236 513€) s'évalue dans la catégorie des GT 2+2 de luxe qui compte :
-L'Aston Martin DB12 S (700 chevaux, 252 200€).
-La Maserati GranTurismo Trofeo (550 chevaux, 198 800€).
-La Mercedes-AMG GT (à partir de 421 chevaux et 147 800€).
La Porsche 911 Turbo S (711 chevaux, 275 400€).
|Ferrari Amalfi Coupé
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Cote attendue
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Rapport prix/équipements
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|16,7 /20
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