3. Il est possible d'avoir une peinture à plus de 40 000€ sur la Ferrari Amalfi en option
Comme chez Aston Martin ou Bentley, il sera possible de quasiment doubler la valeur de la Ferrari Amalfi selon les options que vous choisirez. Dites-vous que même les badges jaunes apposés juste devant les portières, qu’on voit sur quasiment tous les modèles de la marque au cheval cabré, ne sont pas fournis de série et imposent une rallonge de près de 1 500€. La très belle couleur verte de notre modèle d’essai, elle, vaut quasiment 10 000€. Mais vous pouvez aller bien plus loin en matière de personnalisation : les teintes les plus exclusives et uniques peuvent même dépasser les 40 000€ !
A l’intérieur, il faut aussi passer par les options pour ajouter la connectivité smartphone totale, pourtant désormais de série sur une Renault Twingo d’entrée de gamme. Côté dynamique, l’ajout de l’amortissement MagneRide et du système de levage du train avant, obligatoire pour rouer en ville et affronter les plus gros dos d’âne, demande près de 10 000€ de rallonge. En configurant une Amalfi sur-mesure en allant très loin, dépasser les 100 000€ d’options s’apparente à un jeu d’enfant.
Le détail techno : un système « brake by wire »
Introduit pour la première fois en 2020 sur la SF90 Stradale puis repris sur la 296 GTB, le Purosangue, la 12cilindri, la 849 Testarossa et donc cette nouvelle Amalfi, le système de freins « by-wire » de Ferrari supprime toute forme de connexion mécanique directe entre la pédale de frein et les freins eux-mêmes. D’après Ferrari, ce système permet d’optimiser la stabilité de la consistance de la pédale de frein en utilisation sportive intensive.
Equipements et options
Version : COUPE 3.9 V8 640
Equipements de sécurité
Doubles airbags frontaux (conducteur et passager)
Feux de route automatiques
ISOFIX pour les sièges AR
ABS / EBD - Système de freinage anti-blocage prestationnel, avec répartisseur électronique
Airbag latéraux dans les panneaux portes
Système de contrôle de pression et température des pneumatiques
Feux AR à LED
Bouton de demarrage (Engine Start) au volant
Système de détection avancé distraction du conducteur (ADD)
Clé avec transpondeur, système antivol, télécommande pour portes et coffre, système de démarrage
Contrôle de traction F1-Trac
Equipements de confort
Régulateur de vitesse
Capteurs de luminosité et de pluie
Miroirs extérieurs chauffants et repliables électriquement
ISOFIX pour les sièges AR
Système de contrôle de pression et température des pneumatiques
Bouton de demarrage (Engine Start) au volant
Verrouillage centralisé
Lève-vitres AV
Ecran central de 10,25" avec connectivité pour smartphone
Système Infotelematic avec nouveau HMI, port USB dans le tunnel central, Bluetooth audio streaming
Sièges full électriques
Système de climatisation automatique bi-zone
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage 20" vernies
Autres équipements
Housse de protection
Kit de réparation pneumatiques
Kit maintien de charge
Système Antivol
Performance Launch control
Capteurs de parking AV/AR
Tableau de bord de 16" avec instrumentation entièrement numérique
Différentiel à contrôle électronique avec intégration SSC (Side Slip Control)
Caméra de parking AR
Système de freinage carbo-céramique (CCM)
Frein d'urgence automatique
Système de maintien de voie
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Phares Full-LED
Sans cadre miroirs intérieurs électro-chromique
6W-CDS sensor
BoÎte F1 à double embrayage DCT - 8 vitesses
Système de détection somnolence et attention du conducteur (DDA)
Ferrari Dynamic Enhancer 2.0 (FDE)
Système Side Slip Control (SSC) 6.1
Contrôles dynamiques véhicule (Manettino avec 5 réglages: Mouillé, Confort, Sport, Course, ESC OFF)
Chargeur de smartphone sans fil
ESP
Radar AV avec Active Cruise Control (ACC)
EPS (Electronic Power Steering)
Réduction du poids
Options disponibles
-
Couleur sur demande pour le volant:
601.2 €
-
Etriers de freins de couleur Rosso Corsa:
1803.6 €
-
Etriers de freins de couleur Rosso Scuderia:
1803.6 €
-
Passepoils couleur au choix:
734.4 €
-
Couleur sur demande pour partie supérieure du tableau de bord:
1335.6 €
-
Tapis habitacle en Alcantara:
3339.6 €
-
Couleur sur demande pour le volant Alcantara:
1002 €
-
Couleur sur demande pour coutures standard:
601.2 €
-
Suspensions magnétiques Dual Mode:
4407.6 €
-
Inserts de cuir pour sellerie type Daytona:
668.4 €
-
Vitres AR teintées:
3673.2 €
-
Repose-pieds en Aluminium:
668.4 €
-
Système Hi-Fi Premium:
6360 €
-
Kit fumeur:
668.4 €
-
Volant en carbone + LEDs:
4006.8 €
-
Seuils de portes extérieurs en carbone:
1603.2 €
-
Cache moyeu en noir:
668.4 €
-
Intérieur en cuir bicolore:
6678 €
-
Ecran côté passager:
4675.2 €
-
Couleurs extérieures historiques Ferrari:
10200 €
-
Cavallino brodé sur appuis-tête:
1002 €
-
Etriers de freins de couleur Giallo:
1803.6 €
-
Surtapis avec logo voiture brodé:
1068 €
-
Pare-brise thermo-isolant:
934.8 €
-
Etriers de freins de couleur Bleu:
1803.6 €
-
Etriers de freins de couleur Or:
1803.6 €
-
Echappement en titane:
2004 €
-
Ceintures de sécurité 3 points couleur au choix:
1068 €
-
Dessous du tableau de bord en cuir couleur au choix:
1335.6 €
-
Pavillon revêtement cuir couleur au choix:
3339.6 €
-
Inserts en Alcantara couleur au choix pour sellerie type Daytona:
668.4 €
-
Détails habitacle en Alcantara couleur au choix:
1002 €
-
Partie AR du coffre en carbone:
4675.2 €
-
Etriers de freins peints Nero:
1803.6 €
-
Ecussons Scuderia sur ailes AV:
1468.8 €
-
Jantes standard chromées peintes:
2004 €
-
Jantes vernies en Gris opaque:
2004 €
-
Miroirs électro-chromiques extérieurs:
1068 €
-
Spoiler AV en carbone:
4675.2 €
-
Bas de seuils de portes extérieurs en fibre de carbone:
6945.6 €
-
Extracteur AR en carbone:
9349.2 €
-
Panneaux des portes en carbone:
6678 €
-
Tunnel supérieur en carbone:
3205.2 €
-
Planche AR en Carbone:
4006.8 €
-
Rétroviseurs extérieurs en carbone:
4006.8 €
-
Zone supérieure instruments de bord en carbone:
6010.8 €
-
Carbone intérieur verni opaque:
3339.6 €
-
Système homelink pour ouverture garage:
1068 €
-
Système antivol SVR - abonnement 1 an (no card):
3606 €
-
Système antivol SVR - abonnement 1 an (with card):
3606 €
-
Parti en fibre de carbone peint en mat:
3339.6 €
-
Vue panoramique:
4808.4 €
-
Radar AR:
2190 €
-
Jantes peintes mates:
3600 €
-
Jantes peintes brillantes:
3600 €
-
Logo brodé sur l'appuie-tête:
2004 €
-
Couture inversée:
668.4 €
-
Cavallino brodé sur appuis-tête avec fil spécial:
879.6 €
-
Cuir semi-aniline:
9598.8 €
-
Cuir d'extérieur:
7198.8 €
-
Cuir spécial:
4798.8 €
-
1 Trolley + 1 Sac de voyage:
6410.4 €
-
1 Trolley + 1 Sac week-end:
6745.2 €
-
1 Sac de voyage + 1 Sac week-end:
5943.6 €
-
1 Trolley:
3606 €
-
2 Trolley:
7212 €
-
1 Sac de voyage:
2804.4 €
-
2 Sacs de voyage:
5610 €
-
1 Sac week-end:
3139.2 €
-
2 Sacs week-end:
6277.2 €
-
1 Valise:
2604 €
-
1 Sac à main:
2337.6 €
-
1 Porte-habit:
2337.6 €
-
Détails habitacle couleur au choix avec cuir spécial:
1798.8 €
-
Intérieur Alcantara couleur au choix:
1002 €
-
Intérieur cuir couleur au choix:
1869.6 €
-
Pneus Bridgestone:
0 €
-
Pneus Pirelli:
0 €
-
Phares à LED à matrice active:
4006.8 €
-
Dossier des sièges en cuir:
1202.4 €
-
Sièges électriques ventilés:
1068 €
-
Volant chauffant:
1002 €
-
Parapluie:
668.4 €
-
Jantes 20" forgées et vernies gris foncé:
4941.6 €
-
Couverture de voiture:
4675.2 €
-
Jantes 20" forgées et vernies:
4941.6 €
-
Jantes forgées diamantées brillant:
6410.4 €
-
Sièges AV ventilés et massants:
4675.2 €
-
Kit coffre:
668.4 €
-
Partie centrale des sièges en cuir:
1736.4 €
-
2 Porte-habits:
4675.2 €
-
Couleur sur demande pour coutures spéciales:
601.2 €
-
Détails habitacle couleur au choix:
1335.6 €
-
Plaque dédicacée Argentée:
601.2 €
-
Colonnes roues en titane:
1335.6 €
-
Film anti projections:
3873.6 €
-
Couleurs spéciales classiques:
10200 €
-
Etriers de freins Aluminium:
1803.6 €
-
Sièges Goldrake:
2938.8 €
-
Film de protection intégral:
9817.2 €
-
Couleurs spéciales mates:
33600 €
-
Couleurs spéciales 4 couches:
33600 €
-
Extérieur spécial fibre de carbone gamme supplémentaire:
6895.2 €
-
Rétroviseurs extérieurs en carbone avec fibre de carbone spéciale:
3097.2 €
-
Jantes en fibre de carbone spéciale:
1320 €
-
Variante extérieure:
2671.2 €
-
Variante extérieure:
4675.2 €
-
Variante extérieure:
8682 €
-
Variante extérieure:
12020.4 €
-
Variante extérieure:
6678 €
-
Design dreamline spécial 1:
15600 €
-
Couleur spéciale sur demande:
48600 €
-
Couleurs spéciales iconiques:
27600 €
-
Couverture de voiture dans la gamme supplémentaire:
1144.8 €
-
Drapeau italien long et mince:
879.6 €
-
Livrée spéciale 1:
18600 €
-
Livrée spéciale 2:
25198.8 €
-
Livrée spéciale - design 1:
18600 €
-
Livrée spéciale - design 2:
18600 €
-
Livrée spéciale - design 3:
18600 €
-
Livrée spéciale - design 4:
18600 €
-
Livrée spéciale - design 5:
18600 €
-
Livrée spéciale - design 6:
18600 €
-
Livrée spéciale - design 7:
18600 €
-
Livrée spéciale - design 8:
18600 €
-
Livrée spéciale sur bordure extérieure:
6598.8 €
-
Livrée tricolore spéciale 1:
25198.8 €
-
Livrée tricolore spéciale 2:
25198.8 €
-
Logo aérographe:
10710 €
-
Badges complets noir mat:
1260 €
-
Cheval cabré AR noir mat:
628.8 €
-
Cheval cabré satiné:
628.8 €
-
Capot moteur signature des pilotes:
2004 €
-
Grilles extérieures peintes:
6816 €
-
Rétroviseurs extérieurs peints:
4006.8 €
-
Bas de caisse avec logo peint:
4672.8 €
-
Siège Alcantara complet:
4798.8 €
-
Tableau de bord spécial Alcantara:
1144.8 €
-
Fibre de carbone interne gamme spéciale supplémentaire:
6170.4 €
-
Dreamline sur palettes F1 (1 couleur):
2478 €
-
Palettes F1 tricolores Dreamline:
2850 €
-
Dreamline sur l'arc supérieur du volant:
3097.2 €
-
Variante de point de couture:
668.4 €
-
Logo automobile brodé sur l'appuie-tête:
1603.2 €
-
Logo automobile brodé sur la paroi AR:
1603.2 €
-
Silhouette de voiture brodée:
1603.2 €
-
Bouclier vide brodé:
1603.2 €
-
Bouclier intégral brodé:
1603.2 €
-
Dossier des sièges en cuir spécial:
1144.8 €
-
Cuir de tableau de bord spécial:
1144.8 €
-
Ensemble supplémentaire de tapis de sol:
1068 €
-
Variante de couleur des tapis de sol:
1068 €
-
Cuir métallisé de la gamme supplémentaire:
1260 €
-
Livrée 1 couleur peinte sur garniture inférieure du volant:
3097.2 €
-
Livrée 1 couleur peinte sur l'arc supérieur du volant + garniture inférieure:
4088.4 €
-
Empiècements en aluminium personnalisés:
2001.6 €
-
Palettes F1 peintes en aluminium:
2478 €
-
Variante intérieure:
668.4 €
-
Variante intérieure:
934.8 €
-
Variante intérieure:
2004 €
-
Variante intérieure:
4006.8 €
-
Variante intérieure:
1335.6 €
-
Variante intérieure:
2671.2 €
-
Variante intérieure:
3339.6 €
-
Variante intérieure:
4675.2 €
-
Variante intérieure:
5342.4 €
-
Variante des sièges:
2403.6 €
-
Coutures tricolores sur le volant:
1857.6 €
-
Bande de cuir une couleur sur l'arc supérieur du volant:
1857.6 €
-
Bande en cuir tricolore sur l'arc supérieur du volant:
2478 €
-
Partie supérieure de la poignée extérieure contrastée:
1857.6 €
-
Volant en cuir spécial:
1857.6 €
-
Poignées complètes au volant en Alcantara:
1857.6 €
-
Séance photos:
4137.6 €
-
Garnissage de siège avec empiècement Alcantara:
2698.8 €
-
Livrée tricolore sur l'arc supérieur du volant:
3716.4 €
-
Tapis Alcantara:
1603.2 €
-
Gamme supplémentaire Alcantara:
4798.8 €
-
Tunnel en aluminium peint:
3000 €
-
Jantes peintes bicolores - design 2:
4198.8 €
-
Drapeau italien cousu sur l'appuie-tête:
1510.8 €
-
Drapeau métallique italien grand et épais:
879.6 €
-
Zone conducteur peinte en aluminium:
5576.4 €
-
Livrée spéciale - design 9:
18600 €
-
Etriers de freins Grigio Silverstone:
1803.6 €
-
Livrée 1 couleur sur l'arc supérieur du volant:
3097.2 €
-
Panneaux des portes en carbone avec fibre de carbone spéciale:
3600 €
-
Planche AR en Carbone avec fibre de carbone spéciale:
3600 €
-
Spoiler AV en carbone avec fibre de carbone spéciale:
4956 €
-
Arcs de volant à LED recouverts d'Alcantara:
2167.2 €
-
Arcs de volant à LED recouverts de cuir:
2167.2 €
-
Zone supérieure instruments de bord en carbone avec fibre de carbone spéciale:
4798.8 €
-
Tunnel supérieur en carbone en fibre de carbone spéciale:
3000 €
-
Couleur sur demande pour coutures standard avec fil spécial:
1198.8 €
-
Couleur sur demande pour coutures spéciales avec fil spécial:
1198.8 €
-
Garnissage de siège avec empiècement en cuir:
2698.8 €
-
Passepoils couleur au choix dans la gamme de cuir supplémentaire:
1006.8 €
-
Volant en carbone + LEDs avec fibre de carbone spéciale:
4956 €
-
Echappements noir:
1335.6 €
-
Seuils de portes extérieurs en carbone avec fibre de carbone spéciale:
3097.2 €
-
Elévateur avec Magneride Dual Mode Suspension:
8948.4 €
-
Ciel habitacle en Alcantara couleur au choix:
1603.2 €
-
Clef de voiture en carbone:
668.4 €
-
Bande centrale des sièges en cuir:
1069.2 €
-
Bande centrale des sièges en Alcantara:
1070.4 €
-
Intérieur en cuir optionnel:
2671.2 €
-
Emplacement ski avec dossier pliable:
1335.6 €
-
Fermeture soft des portières:
1137.6 €
-
Couleurs spéciales 2 couches:
27600 €
-
Plage AR en Alcantara:
1378.8 €
-
Bande centrale des sièges en Alcantara couleur au choix:
958.8 €
-
Partie AR du coffre en carbone avec fibre de carbone spéciale:
5576.4 €
-
Extracteur AR en carbone avec fibre de carbone spéciale:
6000 €
-
Bandes de siège centrales en cuir assorties:
958.8 €
-
Détails habitacle couleur au choix en Alcantara extracampionario:
1798.8 €
-
Intérieur Alcantara couleur au choix dans la gamme supplémentaire Alcantara:
3718.8 €
-
Intérieur cuir couleur au choix en cuir semi-aniline:
17010 €
-
Intérieur cuir couleur au choix en cuir spécial:
3529.2 €
-
Intérieur cuir couleur au choix en cuir d'extérieur:
14364 €
-
Garnitures peintes en aluminium:
0 €
-
Extincteur habitacle:
867.6 €
-
Sièges style Daytona:
3939.6 €
-
Film de protection pour pare-chocs AV:
2137.2 €
-
Bas de seuils de portes extérieurs en fibre de carbone avec fibre de carbone spéciale:
6000 €
-
Couleurs extérieures spéciales:
10200 €
-
Cache moyeux en fibre de carbone:
1002 €
-
Dreamline spécial:
0 €
-
Livrée spéciale:
0 €
-
Fibre de carbone interne spéciale:
0 €
-
Couleurs spéciales 2 couches:
27600 €
-
Fibre de carbone externe spéciale:
0 €
-
Inserts de cuir pour sellerie type Daytona extracampionario en cuir:
628.8 €
-
Inserts en Alcantara couleur au choix pour sellerie type Daytona dans la gamme supplémentaire:
666 €
-
Badge Ferrari noir mat sur Seuils de portes extérieurs en carbone:
1260 €
-
Badge Ferrari satiné sur Seuils de portes extérieurs en carbone:
1260 €
-
Signature du Team Production sur le moteur:
1335.6 €
-
Bas de caisse avec signature:
5400 €
-
Tricolore brodé sur parois AR:
1603.2 €
-
Partie centrale des sièges en Alcantara spéciale:
3000 €
-
Bande centrale sur les sièges en cuir tricolore:
2398.8 €
-
Dreamline monochrome sur Seuils de portes extérieurs en carbone / Seuils de portes extérieurs en:
2520 €
-
Echappements sport:
668.4 €
-
Nouveau run flat:
3072 €
-
Tapis en cuir:
8040 €
Photos (22)
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