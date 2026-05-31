Comme chez Aston Martin ou Bentley, il sera possible de quasiment doubler la valeur de la Ferrari Amalfi selon les options que vous choisirez. Dites-vous que même les badges jaunes apposés juste devant les portières, qu’on voit sur quasiment tous les modèles de la marque au cheval cabré, ne sont pas fournis de série et imposent une rallonge de près de 1 500€. La très belle couleur verte de notre modèle d’essai, elle, vaut quasiment 10 000€. Mais vous pouvez aller bien plus loin en matière de personnalisation : les teintes les plus exclusives et uniques peuvent même dépasser les 40 000€ !

A l’intérieur, il faut aussi passer par les options pour ajouter la connectivité smartphone totale, pourtant désormais de série sur une Renault Twingo d’entrée de gamme. Côté dynamique, l’ajout de l’amortissement MagneRide et du système de levage du train avant, obligatoire pour rouer en ville et affronter les plus gros dos d’âne, demande près de 10 000€ de rallonge. En configurant une Amalfi sur-mesure en allant très loin, dépasser les 100 000€ d’options s’apparente à un jeu d’enfant.

Le détail techno : un système « brake by wire » Introduit pour la première fois en 2020 sur la SF90 Stradale puis repris sur la 296 GTB, le Purosangue, la 12cilindri, la 849 Testarossa et donc cette nouvelle Amalfi, le système de freins « by-wire » de Ferrari supprime toute forme de connexion mécanique directe entre la pédale de frein et les freins eux-mêmes. D’après Ferrari, ce système permet d’optimiser la stabilité de la consistance de la pédale de frein en utilisation sportive intensive.