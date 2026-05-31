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Ferrari Amalfi

Essai

Mais comment la Ferrari Amalfi peut-elle devenir aussi sauvage ?

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

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6. La fiche technique de la Ferrari Amalfi

 

Mais comment la Ferrari Amalfi peut-elle devenir aussi sauvage ?

Les chiffres clés

Ferrari Amalfi COUPE 3.9 V8 640
Généralités  
Date de commercialisation 01/07/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 4,66 m
Largeur sans rétros 1,97 m
Hauteur 1,30 m
Empattement 2,67 m
Volume de coffre mini 273 L
Nombre de portes 2
Nombre de places assises 4
Poids à vide 1 545 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 59 CV
Moteur 8 cylindres , 32 soupapes
Cylindrée 3 855 cm3
Puissance 640 ch
Couple 760 Nm à 3 000 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 8
Roues motrices AR
Performances / consommation  
Vitesse maximum 320 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 3.3 s
Volume du réservoir 80 L
Emissions de CO2 255 g/km (wltp)
Bonus malus max 70000
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