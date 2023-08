Ceci est peut-être la première Lamborghini électrique

Lamborghini commercialise actuellement trois modèles dans sa gamme : le SUV Urus, qui s’impose largement comme le véhicule le plus vendu et permet à la marque italienne de s’approcher désormais des 10 000 unités écoulées chaque année. Mais aussi deux voitures de sport radicales, la grande Revuelto (remplaçante de l’Aventador) et la Huracan qui va laisser la place elle aussi à une remplaçante dans quelques mois.

On le sait, Lamborghini prévoit l’arrivée d’un quatrième modèle à moyen terme. Les communicants de la marque au taureau ont déjà laissé entendre qu’il s’agirait d’une 2+2, c’est-à-dire une GT dotée de places arrière. Et il faudra voir ce que le constructeur dévoilera le 18 août prochain à Pebble Beach pour en savoir plus sur le sujet : Lamborghini vient de diffuser une première image de la bête, montrée de profil. La silhouette est bien celle d’une voiture équipée de places arrière. Elle pourrait aussi bien convenir à un coupé qu’à une berline.

Électrique ?

Reste à savoir ce qu’on trouvera sous le capot de ce concept-car Lamborghini. Il y a quelques mois, la marque précisait qu’elle préparait un modèle 100% électrique pour la fin de la décennie. Le modèle que nous découvrirons ce week-end en Californie possédera-t-il une mécanique à zéro émission ou un groupe motopropulseur hybride articulé autour d’un bloc thermique ? Réponse dans quelques heures !