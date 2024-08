Cette voiture fusionne deux Toyota

Si Toyota employait les mêmes méthode que Porsche avec son roadster Boxster et son coupé 911 à la fin des années 90, voici sans doute le résultat : une étonnante MR-S au nez de Celica. Un cabriolet très bizarre immortalisé outre-Manche par l'internaute Ashley Payne via nos confrères de la publication américaine Carscoops.

Les clichés dévoilent un travail particulièrement artisanal. La personne à l'origine de cette transformation innatendue a eu beaucoup de mal à ajuster les éléments de carrosserie de la Celica sur la proue plus petite de la Toyota MR-S. Le résultat ne fonctionne pas vraiment avec d'énormes écarts entre le capot, le bouclier, les projecteurs et les ailes. Des retouches supplémentaires sont peut-être au programme pour aller jusqu'au bout de la démarche, de manière plus soignée.

Une auto bien dessinée finalement défigurée

Un tel projet demande sans surprise beaucoup de détermination car les fiches techniques des deux voitures sont très différentes. La Toyota Celica emploie en effet une architecture de traction à moteur avant tandis que la MR-S embarque sont moteur au centre avec des roues arrière motrices. Du coup, l'avant de la Celica se veut un peu plus large que celle du roadster. Un différence qui explique la difficulté de l'artisan à tout monter ensemble.

L'alternative à la Mazda MX-5

Pour rappel, la Toyota MR-S se positionnait de 1999 à 2006 comme concurrente des Mazda MX-5, Fiat Barchetta et MG-F. Une auto qui se démarquait à l'époque par son comportement routier ludique, son poids mesuré et son look attractif.