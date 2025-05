Chambardements chez Alpine F1

Depuis le retour de Renault au plus haut niveau de la Formule 1 en 2016 avec le rachat de l’écurie Lotus Renault GP, jamais la marque au losange n’a réussi à retrouver la réussite extraordinaire qui fut la sienne lors des saisons 2005 et 2006 où elle a réussi à décrocher quatre titres avec Fernando Alonso.

Devenue Alpine F1 en 2021, l’écurie a bien connu quelques temps forts comme la très belle victoire d’Esteban Ocon au Grand Prix de Hongrie cette même année. Elle a aussi réussi à atteindre la quatrième place du championnat constructeur en 2022. Mais jamais l’écurie n’est parvenue à se rapprocher à la régulière des autres équipes d’usine, contrairement aux projets du groupe Renault.

Départ de Doohan et d’Oliver Oakes

Après avoir déjà abandonné le moteur Renault pour réduire les coûts (il sera remplacé par un groupe motopropulseur Mercedes à partir de la saison 2026), Alpine vient d’annoncer que son directeur d’écurie Oliver Oakes a démissionné. Nommé l’été dernier après de nombreux départs dans le cadre d’une restructuration de l’écurie, il paye sans doute les très mauvais résultats de cette saison. Flavio Briatore, conseilleur exécutif d’Alpine F1, reprend les fonctions d’Oliver Oakes et en profitera sans doute pour étendre son pouvoir.

Dans le même temps, Alpine annonce aussi que Franco Colapinto devient pilote titulaire pour l’équipe sur les cinq prochaines courses de la saison. Il remplace ainsi Jack Doohan, qui repasse pilote de réserve, mais pourrait ensuite récupérer son baquet si les résultats du nouveau pilote (vu chez Williams en 2024) ne sont pas bons. Pierre Gasly aura donc un nouveau coéquipier à partir du prochain Grand Prix d’Emilie-Romagne.

Avant-dernière du classement

Alpine se trouve actuellement à la neuvième place du classement des constructeurs avec 7 points, juste devant Sauber et en bataille avec Racing Bulls et Aston Martin. Un résultat catastrophique pour une écurie qui avait vocation à se battre avec les autres équipes d’usine. Rappelons que McLaren domine le championnat avec Oscar Piastri et Lando Norris.