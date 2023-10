Chauffeurs Uber : leurs voitures préférées 2023 sont...

Que de chemin parcouru depuis 2019. En effet, à cette époque pas si lointaine, les chauffeurs Uber ne juraient que par des modèles de grandes berlines diesels, comme l'ancienne Peugeot 508, ou la Volkswagen Passat.

Mais depuis, la politique d'Uber a changé, et en 2020, c'est le plan "mobilité électrique" que l'entreprise américaine met en place. Résultat, en 2023, les véhicules préférés des chauffeurs Uber ne carburent plus au carburant gras, mais sont essentiellement hybrides, et même électriques.

Voyez donc ce tableau comparatif des Tops 5 en 2019 et en 2023.

Classement 2023 2019 1 Toyota Auris, C-HR (hybride) Peugeot 508 (diesel ou hybride) 2 Peugeot 508 (diesel ou hybride) Volkswagen Passat (diesel) 3 Toyota Prius, Corolla (hybride) Citroën C5 (diesel) 4 Kia Niro (électrique) Mercedes Classe C (diesel ou hybride) 5 Mercedes-Benz Classe V, Classe E Mercedes Classe E (diesel ou hybride)

On le voit bien, le changement de paradigme a été total. En 2019, les voitures "vertes" ne représentaient que 13 % des véhicules disponibles sur la plateforme. En 2023, ce sont 80 % des véhicules disponibles qui arborent le label "Green".

Ce dernier permet aux clients de payer moins cher leurs trajets, tandis que ceux en voitures thermiques sont au contraire plus chers, permettant dans ce cas aux chauffeurs de "cagnotter" pour l'acquisition future d'un modèle plus écologique.

Mais l'on comprend bien que les clients, eux privilégient les courses "green", et poussent les chauffeurs à s'équiper des voitures idoines.

Toyota truste les premières places

Toyota truste donc les premières places, avec son Auris (la deuxième génération, souvent en break) à égalité avec le SUV compact C-HR. Peugeot, leader avec sa 508 de première génération en 2019, reste accroché à la deuxième place avec le même modèle en 2023. Prius (donc Prius+) et Corolla, qui a remplacé la Auris, sont sur la troisième place du podium. Toujours de l'hybride donc.

À noter la percée du Kia Niro, dans sa version électrique, qui rentre dans le top 5, tandis que Mercedes Est encore en bonne place avec son van Classe V et sa grande berline Classe E, qui est encore plébiscitée par les chauffeurs qui proposent des courses en catégorie "berline" et "premium"...

Pour info, voici quelques autres "tops 5" des chauffeurs Uber, dans différentes catégories.

Les voitures uniquement hybrides et électriques :

1/ Toyota Auris, C-HR, Prius, Corolla, Rav-4

2/ Kia Niro (hybride et électrique)

3/ Hyundai Ioniq (hybride et électrique)

4/ Ford Mondeo hybride

5/ Tesla Model 3

Les voitures "berlines" :

1/ Mercedes Classe E (diesel et hybride)

2/ Tesla Model 3

3/ Mercedes Classe V (diesel)

4/ Tesla Model Y

5/ Mercedes Classe C

Le passage de "l'ancien monde" au "nouveau monde" est donc rapide et sans ambiguïté. Uber annonce d'ailleurs vouloir intégrer à sa flotte française 50 % de voitures électriques à l'horizon 2025. Ambitieux.

Note de la rédaction : on aura observé que Uber propose des "tops 5" qui comprennent plus de 5 voitures. Mais difficile de croire à des ex-aequo quand la flotte française compte 35 000 auto ! Nous imaginons des chiffres suffisamment proches pour le "considérer"...