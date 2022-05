Chez Bentley, la limousine est maintenant un SUV

Bentley voit grand pour le Bentayga. La marque britannique vient de présenter une version allongée de son SUV, qui a mine de rien déjà sept ans au compteur. Fait intéressant, Bentley présente ce Bentayga "EWB" (pour Extended Wheel Base) comme le cinquième modèle de sa gamme, à côté donc des Continental GT coupé et cabriolet, de la Flying Spur et du Bentayga classique.

Surtout, la marque place ce véhicule comme son nouveau fleuron, prenant indirectement la relève de la Mulsanne. Pour satisfaire ses clients à la recherche d'un long véhicule, Bentley a donc fait le choix du SUV plutôt que de la berline, ce qui n'est pas anodin. Même chez les limousines, les baroudeurs veulent faire la loi !

Par rapport au modèle de départ, déjà imposant, ce Bentayga s'allonge de 18 cm. Ces centimètres en plus sont uniquement au niveau de la porte arrière. Forcément, l'espace aux jambes est royal. En version de série, le modèle propose 4+1 places. En clair, il y a deux sièges bien accueillants de chaque côté et une place centrale en dépannage.

Il est possible d'avoir un nouveau type de siège, nommé Airline Seat. Celui-ci s'incline jusqu'à 40°. Le passager de droite peut avancer au maximum le siège devant lui et déployer un repose-pieds. Ce siège intègre une climatisation avec plusieurs niveaux de réglage, et ces réglages vont s'adapter à la température de contact et à l'humidité mesurées. Il y a de plus une nouvelle fonction d'ajustement postural, qui permet de réduire les points de pression autour du corps, et d’éviter ainsi les points morts et la fatigue.

En option, il y a une banquette 3 places, pour ceux qui veulent davantage de modularité côté coffre, ou une configuration 4 places, avec entre les deux occupants une console centrale avec rangement et prises USB. En supplément, la console Mulliner intègre un frigo pour une bouteille de champagne et deux flutes en cristal.

Ce Bentayga est lancé avec le moteur V8 4.0 litres de 550 ch. La vitesse maxi est de 290 km/h, il faut 4,6 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.