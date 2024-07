Chez Porsche, les thermiques vont désormais moins vite que les électriques sur la Nordschleife

Chez Porsche, on adore envoyer ses voitures sur la Nordschleife pour prouver leur robustesse et leur rapidité. Avec les voitures de sport de la gamme, mais aussi les modèles à la vocation plus familiale et même les SUV. Chez les berlines, c’est la Panamera qui signait traditionnellement les meilleurs chronos sur l’enfer jusqu’à la précédente génération. Cette dernière, qui avait réussi à surclasser la Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes, restait d’ailleurs sensiblement plus rapide que la Taycan électrique à cette époque avec son chrono de 7 minutes et 29 secondes en version Turbo S 100% thermique (au lieu de 7 minutes et 33 secondes pour la Taycan Turbo S électrique en 2022).

Depuis ce temps, la Taycan a reçu sa variante restylée et la Panamera est passée à une troisième génération de modèle. Et la hiérarchie chronométrique sur la Nordschleife s’est inversée entre les deux berlines. Dans sa variante radicale GT, la Taycan a réussi à boucler un tour du grand tracé allemand en 7 minutes et 7 secondes. La Panamera, elle, vient de signer un temps de 7 minutes, 24 secondes et 17 centièmes. Elle a réalisé cette performance dans une version prototype qui n’existe pas encore au catalogue, mais qui sera très probablement la Turbo S E-Hybrid attendue pour chapeauter la gamme dans quelques jours. Avec un V8 bi-turbo de 4,0 litres, un moteur électrique, de grosses batteries de 25,9 kWh et plus de 700 chevaux en puissance maximale cumulée.

Une préparation moins radicale que celle de la Taycan GT

La Panamera thermique ne peut donc plus suivre le rythme de la Taycan électrique sur la Nordschleife, ce juge incontournable de la performance automobile. Permettons-nous tout de même de relativiser cet état de fait : la Taycan GT ayant réussi son chrono canon ne possédait pas de banquette arrière et bénéficiait d’un châssis aux réglages assez extrêmes en plus de ses pneus semi-slick et de ses 798 chevaux en puissance permanente.

La nouvelle Panamera Turbo S E-Hybrid qui ne dit pas encore son nom, elle, dispose aussi de pneus semi-slicks optionnels. Mais sa préparation châssis ne semble pas aller aussi loin que celle de la Taycan GT électrique. Surtout, il faudrait sans doute se reporter sur une version 100% thermique pour extraire le meilleur des capacités dynamiques de la Panamera : sur l’ancienne génération, c’est la Turbo S sans hybridation qui avait réalisé le record de la Nordschleife. La nouvelle, elle, embarque ses lourdes batteries et pèse probablement environ 2 400 kg sur la balance. La nouvelle Panamera n’a donc plus les mêmes armes pour lutter contre sa sœur électrique dans l’enfer vert. Reste que le chrono de la Taycan GT est vraiment très impressionnant dans l’absolu puisqu’il se rapproche sérieusement de celui de l’ancienne supercar 918 Spyder (6 minutes et 57 secondes) et de la Rimac Nevera et ses près de 2000 chevaux (7 minutes et 5 secondes).