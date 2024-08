Citroën Berlingo 2024 : un nouveau regard et surtout, le retour du diesel !

Le nouveau Berlingo propose trois niveaux de finitions.

Réservée au moteur d'entrée de gamme de 100 ch, la finition Plus paraît honnête en offrant déjà projecteurs antibrouillard, clim manuelle, radio numérique avec écran couleur tactile 10’’, Bluetooth et réplication de smartphone sans fil, radars de recul, phares et essuie-glaces auto, frein de stationnement électrique, rétros électriques, vitres avant électrique, freinage d’urgence auto, lecture des panneaux de vitesse, régulateur/limiteur de vitesse, banquette escamotable 2/3 – 1/3, siège passager avant rabattable avec accoudoir, et tablette aviation. Hélas, pas de porte coulissante côté conducteur…

Imposant le BlueHDi 130 à boîte auto., la mouture Max n'a pas à rougir face à un bon SUV, au contraire, puisqu'elle ajoute la porte coulissante qui manque à la Plus, des jantes alliage 16’’, des barres de toit longitudinales, le surteintage des vitres arrière, le volant cuir multifonction, la clim auto bizone, un écran multimédia HD, le combiné numérique 10’’ couleur, la caméra de recul, les lève-vitres électriques arrière, les rétroviseurs rabattables, les trois sièges arrière individuels escamotables, ainsi que la lunette arrière ouvrante.

Pour seulement 300 € de plus, le nouveau modèle XTR ici à l'essai se la joue davantage baroudeur avec des boucliers nantis de plaques de protection, et apporte jantes alliages 17'', sellerie Advanced Comfort (photo ci-dessus). Pas de quoi se priver, à moins de préférer des jantes de plus petit diamètre, forcément moins vulnérables et plus confortables.

En version Max comme XTR, le Berlingo réclame hélas un supplément de 530 € pour le GPS intégré.

Le point techno : la conduite autonome de niveau 2 en option : Comme les véhicules particuliers les plus modernes, le Berlingo peut recevoir l'accès mains libres et la recharge de smartphone sans fil (590 €). Mieux, le modèle à boîte auto peut conduire quasi seul sur autoroute avec le pack Connect qui comprend le régulateur de vitesse adaptatif jusqu'à l'arrêt et le centrage dans la voie (en plus du surveillant d'angles morts et des radars de stationnement latéraux + avant). Un peu pack cher, toutefois : 1 360 €.