Citroën Berlingo 2024 : un nouveau regard et surtout, le retour du diesel !

La concurrence : plus moderne mais plus chère…

Les ludospaces se font rares, surtout en diesel : le récent Ford Tourneo Courier par exemple, ne donne le choix qu'entre un essence et une électrique (dispo en 2025). Mais on trouve toujours des valeurs sûres côté français, notamment le cousin Peugeot Rifter, et le Renault Kangoo, tous deux un peu plus chers. Du côté des modèles étrangers, le célèbre VW Caddy explose carrément le budget (voir page suivante)…

À retenir : un bon choix !

Les familles en quête d’un véhicule pratique qui n’explose pas le budget ont tout intérêt à considérer ce Berlingo qui, en reprenant l’efficace 1.5 BlueHDi, regagne la polyvalence qu’il avait mise de côté. D’autant plus qu'il est à la fois plus puissant et moins coûteux que ses rivaux. Par ailleurs, à ceux qui se poseraient la question, ce Citroën reste bien moins coûteux qu’un SUV équivalent : même s’il a droit à de copieuses remises actuellement, son frangin C5 Aircross réclamera au minimum 4 000 € supplémentaires avec le même moteur. De quoi excuser un comportement routier plan-plan.