Citroën C5 X : laquelle choisir ?

La Citroën C5 X est une voiture atypique. Il s’agit d’un mélange de berline et de break avec des caractéristiques de SUV comme les protections plastiques et la garde au sol relevée. De plus, avec sa ligne de toit fuyante vers l’arrière elle affiche un profil dynamique d'inspiration coupé. Dans sa documentation, Citroën fait référence à de glorieuses ancêtres que sont les Citroën DS, Citroën GS et Citroën CX et il est vrai que comme elles, la Citroën C5 X détonne un peu dans le paysage automobile actuel. Grande auto de 4,81 mètres de long, la Citroën C5 X se classe dans le camp des familiales et vient se frotter aux berlines allemandes de chez Audi (A4), BMW (Série 3) et de chez Mercedes (Classe C), mais ce sont les Ford Mondeo, Peugeot 508, Opel Insignia Grand Sport, Skoda Superb, Volkswagen Passat qui seront ses principales concurrentes.

Le marché chinois est une priorité pour la C5 X

Alors que les berlines familiales sont depuis longtemps phagocytées par les SUV, que Renault a supprimé la Talisman de son catalogue, la marque aux chevrons se relance une nouvelle fois dans cette catégorie quatre ans après la disparition de la Citroën C5 en Europe. C’est parce qu’il a besoin d’une telle auto pour le marché chinois que le constructeur français l’a intégré à son catalogue. C’est en effet en Chine que cette C5 X est produite (elle se nomme là-bas Dongfeng Citroën Versailles C5 X) pour être ensuite exportée en Europe. Elle est disponible en France en quatre niveaux de finition (Feel, Feel Pack, Shine et Shine Pack) et sous le capot on a le choix entre deux motorisations essence de 130 et 180 ch et une motorisation hybride rechargeable de 225 ch (avec 55 km d’autonomie en mode électrique). Toutes les motorisations sont associées à une boîte automatique EAT8 (ë-EAT8 pour l’hybride rechargeable). On constate que Citroën n’a pas jugé bon d’installer un moteur diesel dans cette auto, dommage pour les gros rouleurs.

Une berline très confortable

Plus que les performances, ce que privilégie un constructeur qui se nomme Citroën c’est le confort de ses modèles. La Citroën C5 X n’échappe pas à la règle et grâce à sa plateforme moderne (EMP2-V3), son grand empattement de 2,78 mètres, ses suspensions à doubles butées hydrauliques à l’avant comme à l’arrière et ses sièges Advanced Confort (à partir de finition Feel Pack) larges et moelleux à souhait, on est à bord comme dans un cocon. Les passagers de la banquette sont également très bien traités avec beaucoup d’espace pour les genoux. Les versions hybrides ont droit en plus à une suspension pilotée qui limite la prise de roulis et permet de modifier le mode de fonctionnement de la suspension, ainsi en mode Sport les suspensions s’affermissent sans pour autant transformer la C5 X en berline sportive. D'ailleurs il n’est pas question de réaliser des prouesses sur une route pleine de virages, la Citroën C5 X est une voiture pour un conducteur/conductrice calme, qui se soucie, avnt tout, du confort de ses passagers.

Instrumentation numérique à revoir

Dans l'habitacle, en plus d’un confort optimal, la Citroën C5 X propose une planche de bord moderne, mais sans grande originalité. Ne cédant pas au tout tactile, Citroën propose dans sa C5 X de vrais boutons pour le réglage de la climatisation, la radio… Quant à l’écran tactile de 12 pouces (10 pouces avec finitions Feel et Feel Pack) situé au sommet de la planche de bord, il dispose d’une interface fluide, facile à utiliser et dotée d’une possibilité de mises à jour à distance et de la connectivité Android Auto et Apple Carplay. En revanche, la minuscule instrumentation numérique (7 pouces) fait désordre dans une voiture haut de gamme et si la C5 X peut recevoir un très performant affichage tête haute en couleur (de série sur finitions Shine et Shine Pack), cela ne remplace pas une instrumentation numérique bien adaptée. Pour être en accord avec le côté haut de gamme du véhicule, la Citroën C5 X reçoit de nombreux équipements high-tech. On trouve ainsi dans le menu de cette auto une commande vocale qui fonctionne bien, un Pack Safety avec le plein d’aides à la conduite : Active Safety Brake, Alerte active de franchissement involontaire de ligne (AFIL), Alerte attention conducteur, Alerte risque collision, Reconnaissance des panneaux et recommandation de vitesse, régulateur - limiteur de vitesse… Ce dernier dispositif est associé à une fonction Stop & Go avec le Pack Highway Driver Assist (de série à partir de Shine) qui permet une conduite autonome de niveau 2.

Un hayon et un bon volume de coffre

Concernant les aspects pratiques, on trouve de nombreux rangements et surtout un grand coffre de 545 litres qui est digne d’une berline de catégorie supérieure. Cette capacité est en baisse avec l’hybride rechargeable, le coffre ne fait plus que 485 litres ce qui reste un bon volume, d’autant plus qu’il s’avère pratique à charger avec son hayon, sa forme régulière et son seuil de chargement bas. Autre bonne nouvelle, les tarifs de ce modèle sont assez bien placés. Attention, les tarifs de la Citroën C5 X se sont envolés depuis le lancement de ce modèle. Cette augmentation étant due principalement à l’explosion du coût des matières de base (acier, plastique…), celui des métaux comme le cuivre, le nickel, le cobalt, la pénurie des semi-conducteurs. Proposée à partir de 32 900 € en mai dernier, il faut maintenant débourser 35 400 € pour acquérir la C5 X à moteur PureTech de 130 ch, soit 2 500 € de plus ! Comme il n’y a pas que le prix de la Citroën C5 X qui a augmenté, celui de ses concurrentes a fait ou va faire de même, cela reste une bonne affaire, d’autant qu’il est toujours possible d’obtenir un prix remisé chez Citroën.

La Citroën C5 X en dix points