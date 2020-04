Citroën : la nouvelle C4 disponible en juin

Une grosse nouveauté est en approche chez Citroën. La marque va bientôt dévoiler une toute nouvelle C4, près de deux ans après l'arrêt de la seconde génération. La troisième mouture poussera vers la sortie l'originale C4 Cactus, qui n'a pas été un échec retentissant, mais n'a pas non plus été un succès.

Est-ce que cela va inciter Citroën à proposer un véhicule plus sage ? Pas vraiment. Certes, le modèle aura un positionnement moins flou, avec une longueur équivalente à celles des références du segment, soit 4,30 mètres environ. Mais le constructeur compte bien oser pour se distinguer.

Dans une interview réalisée en interne et publiée sur la page Facebook de la marque, Vincent Cobée, nouveau directeur général de Citroën a expliqué : "On est dans un segment [...] où il n'y a pas eu beaucoup de changement". Au passage, l'homme tacle gentiment la concurrence et le fait que l'on voit toujours la même chose. Peugeot et Opel apprécieront ! Vincent Cobée explique : "On va apporter, à mon avis, un œil très différent sur ce segment".

Comme la Cactus, la prochaine C4 aura des influences de crossover. De plus, sa silhouette osera quelques clins d'œil à la GS ! Le directeur explique que la C4 aura ce qu'on attend d'une compacte, capable d'être le seul véhicule de la famille ou d'être un véhicule professionnel. La patte Citroën sera "un besoin supplémentaire de visibilité, de confort, d'accès". Vincent Cobée souligne aussi que cette C4 "lance une nouvelle identité de style".

Mais surtout, Vincent Cobée donne des informations très intéressantes sur le calendrier. Il indique que la nouvelle C4 "va arriver en prise de commande à partir de juin". L'auto ne sera toutefois pas dans les concessions à ce moment-là, puisqu'il faudra attendre la rentrée pour la voir et quasiment la fin de l'année pour les livraisons.

Cela laisse donc supposer une révélation dans peu de temps ! Le calendrier peut toutefois évoluer avec les mesures de confinement, qui ont été prolongées en France jusqu'au 10 mai. La vidéo de Citroën semble d'ailleurs avoir été tournée avant le confinement, qui n'est pas évoqué.