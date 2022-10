En marge du Mondial 2022 - Citroën Oli : l'histoire d'une affiche apparue puis disparue

Chez Citroën on aime la provoc. Pas toujours au travers des autos que la marque produit, mais plutôt par le biais de la communication. Il en fut ainsi de la campagne de 2020 qui a accompagné le lancement de l'Ami. C'est à coups d’humour et d'autodérision que la petite auto sans permis s'est affichée, au travers de slogans prenant à rebours tout ce qu'on avait l'habitude de voir. Car c'est bien connu, toute voiture est la plus belle du monde pour ceux qui l’ont conçu. Pas chez les chevrons qui ont osé le slogan "curieusement, nos designers n'ont pas été virés", ou encore, "elle ressemble à un grille-pain, c'est pour ça que vous pouvez l'acheter chez Darty". Citroën a osé et bien lui en a pris, puisque l'Ami est un gros succès.

Mais parfois, il faut oser ne pas aller trop loin. Et lorsque l'agence de pub Buzzman a proposé de déployer une campagne pour le très créatif concept car Oli, dévoilé fin septembre, la provoc n'a pas été du goût de tout le monde. L'idée ? Citroën n'expose pas au Mondial, alors que Peugeot est bel et bien présent. Mais pourquoi ne pas profiter de cette semaine d'engouement pour l'automobile que représente toujours le salon pour se greffer sur l'opération sans y être ?

Une rëvolution de courte durée

Banco. Buzzman dévoile sa créa avec une bonne grosse punchline à même de faire le buzz, puisque c'est le but affiché. Le texte est simple : "on n'a jamais fait une rëvolution dans un salon". Sans omettre le petit tréma qui rappelle celui de Citroën. Ce texte vient ponctuer la photo du concept Oli. Une seconde affiche, destinée à la presse, relaie le premier slogan avec un tonitruant "allons enfants de la batterie"

L'idée et claire : on n'expose pas au salon, et on n'a nul besoin d'y être pour révolutionner l'automobile. L'affiche est prête à être collée dans Paris, à être publiée dans les journaux et à débouler sur le web au début de cette semaine, au moment ou débute le Mondial. Sauf qu'elle n'est pas du goût de tout le monde, et surtout pas de la direction du salon.

Dans la journée, des SMS sont rapidement échangés avec les dirigeants de Stellantis et la campagne est purement et simplement annulée. Aucune affiche ne sera jamais collée dans Paris, et le slogan a totalement disparu du web à une vitesse plutôt stupéfiante. Quant aux futurs budgets publicitaires de Citroën, nul ne sait pour le moment si l'agence Buzzman est susceptible d'en récupérer quelques-uns.