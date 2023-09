Malgré d’indéniables qualités, la Clio V apparue en 2019 se vend moins que son éternelle rivale, la Peugeot 208 : en 2022, il s’en écoulait à peine plus de 64 000 exemplaires sur notre territoire, contre quasiment 90 000 unités pour la Sochalienne. La faute notamment à son style très sage et trop proche de celui de la précédente génération.

Renault lui a donc offert au printemps un profond restylage, exposé fièrement sur le stand de la marque à Lyon. Très profondes, les modifications esthétiques de la face avant feraient presque penser à un tout nouveau modèle : le nouveau logo s’inscrit dans une calandre qui a pris de l'ampleur et présente un pavage en damier. Et à chaque extrémité, des optiques plus effilées (à LED sur toutes les finitions) lui confèrent un regard nettement plus agressif, tandis que d’inédites barrettes lumineuses de jour composent un ensemble très graphique formant des demi-losanges. Une signature appelée à faire des petits sur tous les futurs modèles de la gamme…

dailymotion Clio V restylée : une forte personnalité ! En direct du salon de Lyon 2023

Le bas du bouclier également, se voit entièrement redessiné avec une grande entrée d'air trapézoïdale surmontée d’une lame dotées d’inédits ailerons latéraux sur les côtés, d’une teinte gris mat le haut de gamme "Esprit Alpine" qui intègre la gamme

À l'arrière, les modifications s’avèrent plus discrètes. On notera pêle-mêle un nouveau logo, des glaces de feux transparentes, ainsi qu’un bouclier revu avec un simili diffuseur et d’écopes d'air factices sur les côtés. Selon les finitions, les canules d'échappement seront visibles ou cachées derrière le bouclier.

Un habitacle à peine retouché

Initialement dotée d’un mobilier classique mais de belle facture et sérieusement assemblée, la Clio n’a pas jugé bon de revoir son habitacle mais fait néanmoins appel à des matériaux "biosourcés", notamment des tissus issus du recyclage sur les assises des sièges et le bandeau de planche de bord.

Seule vraie nouveauté, toutes les versions profitent d’un bloc compteurs 100 % numérique, de 7 pouces ou 10 pouces de diagonale selon la finition. L'écran multimédia, quant à lui, mesure 7 pouces quand il est placé à horizontale, 9,3 pouces en position verticale, et utilise toujours système Easy Link (pour le système OpenR, il faudra attendre la Clio 6).

Question espace intérieur, aucun changement, bien sûr : on manque un peu d’espace aux jambes à l’arrière, mais le volume de chargement annoncé à 391 litres est au-dessus de la moyenne. Dommage que le seuil de chargement forme toujours une marche importante… Attention, les versions E-Tech hybrides, qui embarquent leur batterie sous plancher de coffre, perdent 90 litres.

Esprit Alpine, es-tu là ?

Affichant une personnalité plus affirmée, la Clio enfile désormais une tenue de sport suggestive dans cette inédite finition Esprit Alpine. Outre sa lame avant gris mat et son faux diffuseur arrière assorti, celle-ci se distingue par des jantes 17 pouces spécifiques diamantées et des sièges spécifiques au maintien accru, des surpiqûres bleues et le A de Alpine thermossoudé sur le dossier du siège. Pas de quoi évoquer la célèbre A110 mais pour avoir eu cette finition à l'essai, on peut vous dire que les badauds se retournent sur son passage !

Le volant est par ailleurs agrémenté de surpiqûres bleues/blanc/rouge, tandis que les côtés des sièges et le bandeau de planche de bord afficheront discrètement mais fièrement les trois couleurs du drapeau français. Le pédalier est aussi plus sportif, il adopte l'aluminium.

Une large palette de motorisations, avec une absente toutefois…

La Clio 5 restylée perd, hélas, l’excellent 1.3 TCe 140 ch proposé jusqu'ici. Mais elle reconduit les autres, notamment le 3 cylindres 1.0 en version atmosphérique SCe 65 ch (95 Nm de couple, boîte mécanique 5 rapports), turbo TCe 90 ch (160 Nm, boîte manuelle 6 rapports), et bicarburation GPL TCe 100 ch (170 Nm, boîte mécanique 6 rapports).

La citadine au Losange conserve également un diesel, en l’occurrence le 1.5 Blue dCi 100 ch (260 Nm de couple, boîte mécanique 6 rapports).

La motorisation de pointe demeure l’E-Tech hybride intégrale développant 145 ch cumulés, issus d'un 4 cylindres 1.6 à cycle Atkinson de 94 ch aidé d'un moteur électrique de 49 ch, et d'un alternodémarreur servant de générateur, de 24 ch. La boîte auto. à crabots (4 vitesses et un neutre en thermique, deux vitesses et un neutre pour le moteur électrique) est toujours de la partie. Comptez 4,1 l/100 km selon le cycle mixte WLTP.

Tarifs en euros :

Versions Évolution Techno Esprit Alpine SCe 65 BVM5 18 500 - - TCe 90 BVM6 19 600 20 900 23 400 TCe 100 GPL BVM6 20 300 - - E-Tech full hybrid 145 BVA 23 600 24 900 27 400 BluedCi 100 BVM6 22 000 - -

L'instant Caradisiac : et en finitions plus classiques, ça donne quoi ?

Sur le devant de la scène et très voyante dans cette teinte bleue métallisée typique, la Clio Esprit Alpine risque d'attirer les passants. Sauf qu'il faut compter au minimum 23 400 € avec le petit 1.0 TCE 90 ch. Reste à savoir si les autres versions plus sages seront suffisamment sexy. Pour en avoir le cœur net, direction l'arrière du stand… voici donc une finition Techno, 2 500 € moins chère, dotée de pare-chocs plus classiques et de jantes de 16 pouces. À vous de juger mais, à notre humble avis, elle ne manque pas de cachet non plus…