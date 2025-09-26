Comment acheter moins cher votre voiture ?

Aujourd'hui, on retrouve sur notre stand du salon de l'auto Michel Holtz qui nous dit tout sur les tendances du marché neuf/occasion, Alexandre Bataille qui nous présente les modèles éligibles au leasing social et Olivier Pages qui nous parle de l'augmentation du prix des voitures neuves.

Des constructeurs qui augmentent leur marge

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

A ce sujet, Olivier nous indique que les prix augmentent en raison de la montée en gamme des modèles dans lesquels on trouve de plus en plus d'équipements haut de gamme. Cela dit, cela n'explique qu'en partie l'augmentation des tarifs. En réalité, les constructeurs préferent produire et vendre des hauts de gamme car leur marge est beaucoup plus importante.

Concernant les autos éligibles au leasing social, n'hésitez pas à consulter le dossier rédigé par Alexandre Bataille. Coup d'envoi le 30 septembre. 50 000 dossiers pourront profiter de cette aubaine.