Comment acheter moins cher votre voiture ?

Journal de la rédaction n°3 - Aujourd'hui, la rédaction se met à la place des conducteurs en phase d'achat. Les prix des voitures neuves augmentent. Le marché de l'occasion en profite. Et le leasing social est renouvellé. Les journalistes de Caradisiac vous disent tout.

Aujourd'hui, on retrouve sur notre stand du salon de l'auto  Michel Holtz qui nous dit tout sur les tendances du marché neuf/occasion, Alexandre Bataille qui nous présente les modèles éligibles au leasing social et Olivier Pages qui nous parle de l'augmentation du prix des voitures neuves.

Des constructeurs qui augmentent leur marge

A ce sujet, Olivier nous indique que les prix augmentent en raison de la montée en gamme des modèles dans lesquels on trouve de plus en plus d'équipements haut de gamme. Cela dit, cela n'explique qu'en partie l'augmentation des tarifs. En réalité, les constructeurs préferent produire et vendre des hauts de gamme car leur marge est beaucoup plus importante.

Concernant les autos éligibles au leasing social, n'hésitez pas à consulter le dossier rédigé par Alexandre Bataille. Coup d'envoi le 30 septembre. 50 000 dossiers pourront profiter de cette aubaine.

