Comment Peugeot Thaïlande a piqué le travail d'un designer français

Il y a quelques heures, nous vous parlions de l’étrange Peugeot 2008 Sport Concept exposé en ce moment même au salon de Bangkok en Thaïlande. Un projet réalisé par l’antenne locale de la marque au lion, dans le but de dynamiser un peu l’image du SUV citadin récemment lancé sur les marchés asiatiques. Ce 2008 Sport Concept s’inspire directement de la 9X8 de course et reprend ses couleurs, en plus d’un kit aérodynamique extrêmement agressif. Il s’agit d’une étude de style assez folle qui n’a évidemment pas vocation à se retrouver un jour sur le marché des voitures de série.

Sauf que l’idée de ce concept-car n’a visiblement rien de Thaïlandais. Il y a deux ans déjà, un certain JPog bien connu chez nous s’amusait à imaginer virtuellement une version WRC du Peugeot 2008 pour rivaliser avec le récent Ford Puma dans le championnat du monde des rallyes. L’image que vous voyez ci-dessus montre sa création et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ressemble comme deux gouttes d’eau au véhicule exposé par la division locale de Peugeot en Thaïlande actuellement. Sauf qu’il a découvert en même temps que nous cette étonnante création, inspirée de très près de son propre travail. Or, personne n’a pris le temps de le contacter pour lui demander l’autorisation d’utiliser son travail.

"J'aurais aimé que les auteurs de ce concept-car prennent au moins la peine de me créditer. Quand j'ai vu les premières images du véhicule, je n'y croyais pas ! Même dans les détails, c'est comme s'ils avaient simplement décidé de construire mon oeuvre virtuelle.", s'étonne JPog auprès de nous.

Peugeot France n’est pas au courant

Contactée, la division française de Peugeot n’est pas au courant de ce projet qui semble avoir été initié par Belfort Automobile, l’importateur local de Peugeot en Thaïlande. Mais au vu des ressemblances frappantes entre le travail virtuel de JPog et le modèle exposé au salon de Bangkok, on imagine mal comment les Thaïlandais auraient pu monter un tel projet sans s’inspirer du 2008 WRC de JPog. On a essayé de contacter la division thaïlandaise de la marque mais pour l’instant, ils ne nous ont pas répondu.