Peugeot 2008 Sport Concept (2023), du grand délire

Un Peugeot 2008 sportif ? Pour l’instant, ça n’existe pas. Lancé en 2019 dans sa seconde génération, le SUV citadin de la marque au lion n’offre que des motorisations classiques (ou électriques) sans chercher à rivaliser avec les Ford Puma ST et autres Volkswagen T-Roc R. Et il n’y a aucun projet de ce genre dans les tiroirs chez le constructeur français. Alors, comment expliquer qu’on trouve un exemplaire complètement fou du 2008 sur le stand de la marque au salon de Bangkok qui vient d’ouvrir ses portes en Thaïlande ?

Il s’agit en fait d’un projet de la division locale de Peugeot pour attirer l’attention sur le 2008, commercialisé depuis 2021 en Thaïlande et d’autres marchés de la région asiatique. Peint aux couleurs de Peugeot Sport avec une livrée franchement inspirée de celle de la 9X8 de course, ce 2008 Sport Concept sort le grand jeu avec un kit carrosserie assez délirant composé d’élargisseurs d’ailes, de petits flaps devant les roues avant et d’un diffuseur arrière renvoyant aux grandes heures du championnat allemand DTM. Notons aussi les jantes à flasques jaune fluo ou le gros aileron fixe à l’arrière, qui ne jurerait pas dans la course de côte de Pikes Peak !

Rien d’annoncé sous le capot

Faut-il s’attendre à une mécanique de pointe pour aller avec cette présentation extérieure si radicale ? Sans doute que non car aucune information n’est communiquée à ce sujet. Inutile de vous préciser qu’on parle ici d’un authentique « show car » et qu’il ne faudra pas rêver pour imaginer trouver bientôt une version de série de ce 2008 absolument hors normes. En revanche, il doit bientôt passer au restylage de mi-carrière.

