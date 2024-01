Le premier 3008 est apparu sur le marché en 2009. En 2016, est arrivée la seconde génération et elle a complètement dynamité le segment des SUV compacts. Très rapidement, il s’est affirmé comme le modèle le plus vendu de la catégorie, et ce, pendant plusieurs années. Un vrai best-seller et surtout une cash machine énorme pour Peugeot. En l’espace de 7 ans, il s’est écoulé plus de 1,3 million d’exemplaires. Tout simplement énorme. Mais il est temps pour lui de tirer sa révérence et d’être remplacé par un tout nouveau modèle.

dailymotion Comparatif vidéo - Nouveau Peugeot 3008 VS Renault Austral : le match tant attendu !

Mais attention, depuis 2016, le contexte a changé. Ainsi, le nouveau 3008 va rencontrer sur son chemin des rivaux inédits, à l’image du tout nouveau Volkswagen Tiguan, du Ford Kuga restylé ou du Tesla Model Y pour la version électrique, que nous évoquerons plus tard. Parmi les autres concurrents, il y a surtout le Renault Austral, lancé en fin 2022/début 2023 et qui a réussi à s’imposer sur le marché comme le second SUV compact juste derrière juste le 3008 actuel. De quoi relancer le match entre cet Austral et le nouveau 3008.

De vrais séducteurs !

Quand on découvre la dernière création des designers de Peugeot, on est surpris par la rupture stylistique existante avec le précédent. Ainsi, si ce dernier ne manquait pas de personnalité, le nouveau frappe encore plus fort avec des lignes très géométriques particulièrement tendues. La face avant est révolutionnée avec une large calandre sans démarcation accueillant en son centre le nouveau logo, qui donne l’impression d’intégrer les feux de jour en forme de griffes et surplombée par des projecteurs très fins. L’arrière est encore plus en rupture avec une poupe très haute et verticale. De profil, le 3008 semble avoir adopté la tendance actuelle du SUV coupé avec une ligne de pavillon plongeante sans toutefois que cela ne pénalise la garde au toit. Avec des traits de carrosserie très marqués, une ligne de caisse haute, l’ensemble est indéniablement dynamique et statutaire. Deux caractéristiques figurants déjà sur le second 3008, et qui sont ici exacerbées.

Difficile dans ces conditions de résister pour l’Austral. Pourtant, il ne manque pas de charme, comme en attestent ses chiffres de vente. Après un Kadjar assez insipide, Renault a corrigé le tir avec un véhicule séduisant bénéficiant notamment d'une calandre entourée par des projecteurs en forme de C, un dessin que l’on retrouve aussi au niveau des feux arrière. Le design global est très harmonieux.

Beaucoup de technos

Depuis quelques années, Peugeot soigne ses intérieurs. Tout est parti du i-cockpit, une présentation qui se compose d’une instrumentation haute, d’un écran multimédia légèrement tourné vers le conducteur et un petit volant. Les années ont passé et celui-ci s’est modernisé avec notamment un agrandissement des écrans, mais aussi l’introduction de certaines innovations comme l’instrumentation numérique 3D. Tout cela s’est accompagné d’une augmentation de la qualité des matériaux et d’une indéniable montée en gamme. Cette tendance se confirme et franchit même une nouvelle étape avec ce 3008. Ici, Peugeot va encore plus loin.

Ainsi, l’instrumentation numérique est désormais remplacée sur la finition la plus haute par une double dalle numérique large de 53 cm. Le niveau intermédiaire aura droit pour sa part à deux écrans. Dans les deux cas, on retrouve bien évidemment le petit volant avec une forme inédite, qui peut être désormais chauffant. Sous l’écran, les i-Toogle présents sur la dernière génération de 308 sont conservés, mais il est possible de faire glisser l’écran sur le côté afin d’augmenter le nombre de fonctionnalités. Néanmoins, le plus étonnant est surtout l’organisation avec une planche de bord qui semble s’étendre sur les contre-portes. De quoi renforcer l’impression de cockpit. Cela va de pair avec une excellente qualité de fabrication, comme par exemple sur notre modèle d’essai avec du tissu sur la planche de bord, la console centrale et les contre-portes, mais aussi du plastique moussé. Parmi les nouveautés, on notera que le levier de vitesses migre désormais au centre de la planche de bord. Le côté pratique n’est pas oublié avec de nombreux rangements.

Ambiance bien distincte, mais tout aussi agréable à bord de l’Austral. Certains diront plus classique, mais le SUV de Renault dispose d’une bonne touche de personnalité tout de même avec notamment sa double dalle numérique en forme de L composée de deux écrans de 12 pouces dénommée « Open R ». L’écran multimédia positionné verticalement fonctionne grâce à Google, ce qui lui permet de bénéficier d’une excellente ergonomie et surtout d’une grande fluidité et vitesse, supérieures à celle du 3008. L’autre originalité se situe au niveau de la console avec un accoudoir central coulissant, masquant des rangements qui s’avèrent très pratiques.

Malgré des longueurs très proches : 4,51 m pour l’Austral et 4,54 m pour le 3008, qui gagne 6 cm pour l’occasion, nos deux SUV offrent des aspects pratiques bien différents. Avantage dans ce domaine à l’Austral qui est équipé d’une banquette arrière coulissante sur 16 cm, ce qui n’est pas le cas du 3008. L’habitabilité arrière est également en faveur du losange plus généreux dans ce domaine. Même constat pour le coffre avec un volume oscillant entre 500 et 575 litres sur l’Austral contre 520 litres pour le 3008.

Un 3008 qui mise sur l’électrique

Grosse nouveauté chez Peugeot puisque le nouveau 3008 va être disponible en 100% électrique, une grande première. Trois déclinaisons seront au catalogue : la première forte de 210 ch alimentée par une batterie de 73 kWh permettant une autonomie de 525 km, une seconde à deux moteurs et une dernière à grande autonomie promettant 700 km d’autonomie avec une batterie de 98 kWh. Plus tard arriveront une version microhybridée de 136 ch et un hybride rechargeable dont les caractéristiques restent inconnues pour l’instant.

Politique inverse chez Renault. L’Austral est uniquement commercialisé avec des motorisations hybrides qu’elles soient légères (12 ou 48 V) ou complètes (200 ch).

Un 3008 toujours plus cher

Cet écart implante aussi les tarifications. Ainsi, les prix de l’Austral débutent à partir de 35 500 €. Ceux du 3008 commencent à partir de 38 490 €. Comptez 6 500 € de plus pour la version électrique, auquel il faudra soustraire bien évidemment le bonus. Le 3008 conserve donc son positionnement à la limite du premium, comme c’était le cas de la génération actuelle, ce qui n’a pas empêché le succès.

Renouveler un best-seller n’est jamais simple. Pourtant, même s'il est difficile de prévoir l'avenir, il y a fort à parier que le 3008 continue sur la même lancée que le précédent, et ce, malgré l’augmentation des tarifs. L’Austral, qui connaît pourtant un début de carrière prometteur, va donc rencontrer un rival de poids sur son chemin. Reste à connaître maintenant les qualités sur route du dernier né de Peugeot, ce qui était l’un des atouts du second. Réponse mi-février à l’occasion des premiers essais à suivre bien évidemment sur Caradisiac.