Concept-cars 2022 : Analyse et perspective

Découvrir un concept-car, c’est souvent découvrir un ailleurs. Car les vrais concept-car ne devraient être que des « rêves sur roues », qui n’ont qu’une destinée hypothétique. Mais ça, c’était avant, dans les années cinquante et jusque dans les années soixante-dix lorsqu’on imaginait la voiture du futur, celle des années 2000. De nos jours, à de rares exceptions, le concept-car se fait de plus en plus proche de la réalité d’un futur modèle. Il peut même être la représentation quasi fidèle et on le nomme alors : show-car. Un peu comme si l’on avait pris une voiture de série et qu’on lui avait greffé quelques artifices afin qu’elle ressemble à un prototype. Cette mode du show-car s’accentue avec les modèles électriques, ainsi le concept-car Volkswagen « ID.2 all » présenté en mars ne subira que quelques légères retouches lorsqu’il arrivera ne concession en 2025.

Depuis ces dernières années avec la suppression de nombreux salons internationaux, les concept-cars se font moins nombreux et c’est dommage. Heureusement, l’année 2022 nous a permis de découvrir quelques exemplaires de ses « rêves sur roues ». De l’Alpine carburant à l’hydrogène à la future Renault 4, en passant par un buggy de chez Dacia et une Mercedes EQXX électrique qui réalise des prouesses en autonomie, il y a de belles autos à découvrir.