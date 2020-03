Confinement et mobilité: le grand guide pratique Caradisiac

Transports à l’arrêt, marché automobile atone, perspectives économiques moroses : la crise sanitaire qui frappe la planète actuellement, avec trois milliards de personnes à qui il est sommé de rester à domicile, est inédite à tout point de vue et pose de nombreuses questions.

Et parmi celles-ci, une part importante a trait à nos chères autos. Qu’il soit question de budget, de législation ou d’aspects pratiques, il y a parfois de quoi être frappé par l’ampleur des conséquences « automobiles » que revêt la question du Covid-19. Parce que la mobilité - et donc l’auto - c’est tout simplement la vie.

Il est en effet question de droit à se déplacer compte tenu des contraintes du moment, de payer son assurance ou les mensualités de son crédit/sa LOA. Il est aussi question de déterminer jusqu’où on a le droit de s’éloigner de son domicile, de savoir où et comment garer sa voiture pour une longue durée, de savoir quoi faire si l’on devait présenter Titine au contrôle technique, de savoir si l’on peut embarquer ses voisins à bord quand on part faire quelques courses, ou bien encore de localiser les pros de l’auto qui restent ouvert afin d’assurer un service minimum de l’automobilité.

Pour tout savoir, référez-vous au listing ci-dessous. Bien sûr, l’éventail de thèmes abordés est appelé à s’élargir chaque jour. Nous vous invitons donc à vous y connecter régulièrement, et à ne pas hésiter à nous solliciter pour répondre aux questions que la situation vous amènerait à vous poser.

Déplacements quotidiens et confinement

Quels sont les déplacements autorisés ?

Jusqu’où peut-on s’éloigner de son domicile ?

Attestation de sortie : collez-là à la vitre arrière de votre voiture

Confinement non respecté : attention à la suspension de permis de conduire

Waze supprime les indications de contrôles de police

Les galères des travailleurs frontaliers

Alerte aux faux gendarmes

Entrer et sortir de Paris: comment ça se passe?

Après le Coronavirus: comment nous déplacer?

Côté argent

Peut-on suspendre son assurance auto ?

Comment suspendre les mensualités de son crédit ou de sa LOA ?

Les prix des carburants s’effondrent

Le bonus de 6 000 € prolongé

Stationnement

Peut-on garer sa voiture dehors sans payer ?

Entretien et contrôle technique

Que faire si je dépasse la date de mon contrôle technique ?

Comment localiser un garage ouvert ?

Les clés de l’entretien mécanique

